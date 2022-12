Les EHPAD offrent une solution aux personnes âgées qui ont besoin d’un environnement sûr et adapté à leurs besoins. Il est donc important d’assurer la qualité de vie des résidents en veillant à aménager correctement l’espace et le mobilier. Mais comment aménager un EHPAD de manière à créer un environnement sûr et confortable ? Découvrez les bonnes pratiques pour aménager l’espace et le mobilier d’un EHPAD.

Optez pour des couleurs chaudes et des tons neutres

Les couleurs des murs et des meubles des EHPAD peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être des résidents. Les couleurs chaudes et les teintes neutres sont à privilégier, car elles sont plus apaisantes et moins stimulantes. Les couleurs vives et les imprimés forts peuvent être trop stimulants et donner une sensation de chaos.

Choisissez des meubles adaptés à l’âge et aux besoins des résidents

Il est important de choisir des meubles adaptés aux capacités physiques et à la mobilité des résidents. Les canapés et les fauteuils doivent être suffisamment robustes pour assurer la sécurité des résidents, mais suffisamment confortables pour être agréables à utiliser. Les tables et les chaises doivent également être adaptées à l’âge et aux besoins des résidents, afin de leur permettre de les utiliser en toute sécurité. Il est également important de choisir des meubles qui sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Aménagez l’espace pour encourager l’activité et le mouvement

Le but de l’aménagement d’un EHPAD est d’encourager les résidents à être actifs et à bouger. Il est donc important de veiller à ce que l’espace soit suffisamment spacieux pour permettre aux résidents de se déplacer facilement et en toute sécurité. Les escaliers, les portes et les couloirs doivent être bien éclairés et suffisamment larges pour permettre aux résidents de se déplacer sans risque. Il est également important de choisir des meubles qui ne bloquent pas les couloirs et les portes.

Aménagez l’espace extérieur avec des sentiers, des jardins et des aires de jeux

Les espaces extérieurs des EHPAD peuvent être aménagés pour encourager les résidents à être actifs et à profiter des espaces naturels. Les sentiers, les jardins et les aires de jeux offrent aux résidents un moyen de se dépenser et de prendre l’air. Les jardins peuvent également être aménagés pour offrir aux résidents des endroits où ils peuvent se relaxer et profiter de la nature.

Conclusion

Aménager l’espace et le mobilier d’un EHPAD est un processus complexe et délicat. Il est important de veiller à ce que l’environnement soit sûr et confortable pour les résidents, tout en encourageant l’activité et le mouvement. En choisissant des couleurs chaudes et des tons neutres, en optant pour des meubles adaptés à l’âge et aux besoins des résidents et en aménageant l’espace extérieur, vous pouvez créer un environnement accueillant et confortable pour les résidents de l’EHPAD.