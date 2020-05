CKZone est une association détenant un forum dédié à l’exploration. Les adhérents sont invités à partager des avis pertinents et édifiants, en Français ou en Anglais, à propos de sujets variés : archéologie, environnement, église, usines abandonnées, gouffres, carrières souterraines… Chacun pourra suggérer un nouveau thème à l’aide de l’option « suggestions » disponible sur le site. Il s’agit d’une initiative officialisée en 2002 et depuis, CKZone a établi son siège social à Paris. Comment CKZone gère son forum et préserve ses valeurs, devant l’alternative que les réseaux sociaux proposent ? Quels avantages un forum de discussion peut-il apporter à ses membres ?

Une charte bien détaillée pour cadrer les discussions

L’association CKZone a toujours eu l’ambition de faire connaitre les secrets du monde à travers des discussions diversifiées. Toutes les conversations démarrées sur le site ont pour objectif de susciter la curiosité aboutissant à des partages de connaissances, bénéfiques à tous les membres. Comme tout autre forum, celui de CKZone est règlementé par une charte, nécessaire au bon déroulement des discussions, à la protection des participants et au respect mutuel.

Tout d’abord, seules les personnes majeures peuvent s’inscrire sur le forum. Les champs réclamant la date de naissance doivent être remplis pour qu’une personne puisse accéder au contenu d’un thème. Mais les renseignements individuels restent confidentiels.

Plusieurs interdictions s’imposent notamment les messages irrespectueux, malveillants et les informations qui encouragent la contrefaçon. Comme il ne s’agit pas d’un secteur publicitaire, les messages redondants sont proscrits. Tous les participants sont tenus de suivre la discussion d’une manière sincère et correcte, en évitant le trollage pour détourner un sujet non convaincant. Les réponses hors sujet ainsi que les plagiats ne sont pas autorisés. Afin d’enrichir la discussion, chaque adhérent est sollicité à exprimer leur propre argument en s’appuyant sur quelques citations ou des faits réels, sans recopier intégralement un autre texte.

Pour le plaisir de partager, de défendre des idées et de s’instruire

L’originalité de CKZone est indéniable, rien que par sa raison d’être. D’ailleurs, les frais liés à son activité principale sont financés par elle-même notamment l’hébergement et l’entretien du site. Le forum vit grâce à des équipes passionnées qui reconnait l’importance du partage de connaissance pour mieux former les citoyens et préparer un meilleur avenir pour ce monde.

Le forum regorge de trésors faisant de chaque membre une personne pleins d’esprit et de sagesse. Une ambiance conviviale nait des échanges comme la fois où les membres ont été invités à raconter leur dernier voyage. Une simple discussion peut transporter une personne dans un autre univers, lorsque le champ sémantique et lexical du thème est bien respecté. En cas de conflit, il est interdit de déclarer une guerre ouverte, en répondant par des messages disgracieux, ceci risque de nuire à l’esprit du forum.

En toute situation, la charte est indispensable pour créer un climat de confiance et orienter les conversations vers les véritables objectifs de CKZone. Toutes ces valeurs positives de l’association sont préservées grâce à l’honnêteté et l’assiduité des membres.