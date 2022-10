Vous avez réfléchi à la meilleure façon de lancer un blog en ligne sur le voyage ? Ou un blog sur l’alimentation ? LE BRICOLAGE ? La décoration intérieure ?

Nous prenons la tâche intimidante de créer un blog de voyage en ligne et la décomposons en trois étapes simples à suivre!

* Nous utilisons tous les articles énumérés ci-dessous, et nous les recommandons car nous apprécions personnellement ces produits.

:

Un blog peut servir à plusieurs fins, pour certains, il s’agit simplement d’un espace pour laisser libre cours à leur créativité ! Pour d’autres, il s’agit d’une extension de l’entreprise qu’ils souhaitent développer.

Vous pouvez facilement créer un blog centré sur les voyages avec des enfants ou sur les meilleurs équipements de voyage, ou encore opter pour un style plus général de blog de destination.

Alors que pour d’autres, il s’agit d’une occupation à temps plein qui génère un revenu par mois.

Quelle que soit la motivation qui vous pousse à vouloir créer un blog, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, les étapes de base pour créer votre propre blog sur le voyage seront faciles et simples à réaliser !

Nous vous guiderons sur la manière d’y parvenir ! Comment nous l’avons fait. En seulement trois étapes simples!

Depuis que nous avons lancé notre blog, nous avons reçu de nombreux commentaires sur son aspect professionnel et, en toute honnêteté, il n’a pas été difficile de le réaliser !

Je peux vous assurer que si nous pouvons y arriver, alors vous le pouvez aussi. Cependant, si vous préférez, vous pouvez aussi opter pour une approche plus pratique et l’accomplir à l’aide d’un cours en ligne pour blogueurs de voyage !

L’argent a été dépensé pour les frais de démarrage :

Coûts d’enregistrement du domaine Enregistrement du domaine 8,50 $ US ou 11,50 $ AUD (enregistrement pour 2 ans) (pour 2 ans) (NOTE : Bluehost offre des noms de domaine gratuits pour les terminaisons de noms de domaine les plus populaires, comme .com)

pour les terminaisons de noms de domaine les plus populaires, comme .com) Plan d’hébergement avec Bluehost Plan d’hébergement avec Bluehost 3,95 $ US par mois ou 3,35 $ AUD par mois.

Achat d’un thème WordPress chez Mojo Themes pour 49 $US ou 64,40 $AUD (REMARQUE: il existe de nombreux thèmes gratuits parmi lesquels vous pouvez choisir et vous n’êtes pas obligé d’acheter des thèmes).

Aujourd’hui est le jour idéal pour créer votre propre blog sur le voyage ! Si vous y avez songé, pourquoi ne pas tenter votre chance ? Qu’avez-vous à perdre ?

Suivez simplement ces quelques étapes et vous serez opérationnel en un rien de temps !

Comment créer un blog de voyage

TROIS ÉTAPES FACILES À SUIVRE POUR CRÉER UN BLOG DE VOYAGE :

Nom de domaine, hébergement et hébergement Installation de WordPress (la plateforme de blog la plus populaire) C’est un look époustouflant !

1. Nom de domaine et hébergement

Le processus de choix de votre nom de domaine peut être très amusant, mais il peut aussi être un peu difficile et frustrant ! Avant de décider du nom de votre domaine, vous devez vous assurer que vous êtes complètement amoureux du nom du blog. Ne vous précipitez pas, prenez le temps d’y réfléchir et observez l’effet de votre nom sur votre cœur au cours des deux prochains jours ! Je pense que nous avons examiné au moins 10 possibilités avant de trouver le nom qui nous semblait le plus approprié !

Vous cherchez d’autres idées et suggestions sur la façon de choisir le meilleur nom pour votre blog de voyage ? Voici un excellent guide sur le lancement d’un blog de voyage en ligne qui décrit les erreurs typiques à éviter !

Si vous avez trouvé le nom de domaine qui vous satisfait, vérifiez si votre nom de domaine est en utilisant le formulaire ci-dessous. Cela peut nécessiter quelques tentatives, car il y a plus de 354 millions de domaines qui sont enregistrés au nom d’autres personnes ! Si votre nom de domaine est déjà pris par quelqu’un d’autre, vous pouvez essayer différentes variantes. Les adresses web les plus populaires se terminent par .com, alors commencez par chercher –> www.(nomdublog).com. Si cette adresse est déjà prise par quelqu’un d’autre, vous pouvez essayer votre nom avec d’autres terminaisons, comme .net. L’avantage de trouver votre nom dans la case ci-dessous est que vous pouvez l’enregistrer gratuitement chez Bluehost ! Ils fournissent un enregistrement gratuit des noms de domaine dans leur service, ce qui peut vous faire économiser de l’argent !

* Si vous êtes prêt à payer pour un domaine particulier que Bluehost ne propose pas, comme c’est le cas pour notre site (ils ne le proposent pas), pensez à acheter le domaine sur un site Web comme Crazy Domains.

Si votre blog fait partie intégrante de votre marque, il peut s’avérer nécessaire de vérifier que votre nom est répertorié sur les plateformes de médias sociaux :

Si vous cherchez un hébergement, nous vous recommandons d’héberger votre blog en utilisant Bluehost. Vous n’avez pas besoin de configurer votre blog par le biais d’un service et vous pouvez même télécharger un blog gratuit par le biais du service d’hébergement, cependant, les blogs qui sont hébergés ne sont pas seulement plus professionnels, mais vous donne également plus de flexibilité pour modifier votre blog et être capable d’effectuer plus de fonctions. Nous pensons que les coûts mensuels minimes valent les avantages que vous en tirerez !

CONSEIL : Si vous souhaitez évaluer les plates-formes d’hébergement et/ou consulter les avis individuels sur les services d’hébergement disponibles au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, à Singapour ou en Malaisie, Hosting Foundry passe en revue tous les meilleurs services que vous pouvez trouver.

Pourquoi choisir Bluehost ?

Nous avons passé beaucoup de temps à consulter des sites Web pour trouver un service d’hébergement qui réponde à nos besoins. Ce n’était pas une tâche facile et cela a nécessité de nombreuses heures de recherche !

Bluehost est l’une des plateformes d’hébergement les plus populaires auprès des blogueurs , ce qui signifie qu’ils ont des années d’expérience de travail avec les blogueurs !

, ce qui signifie qu’ils ont des années d’expérience de travail avec les blogueurs ! Ils offrent un enregistrement gratuit du nom de domaine , ce qui vous permettra d’économiser davantage d’argent. Vous allez adorer ces offres incroyables !

, ce qui vous permettra d’économiser davantage d’argent. Vous allez adorer ces offres incroyables ! Si quelque chose ne va pas comme prévu, Bluehost est facile à contacter pour recevoir de l’aide. Nous avons essayé de les contacter en utilisant le service de chat en direct disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à plusieurs reprises et nous recevons généralement de l’aide dans les 5 minutes. Nous avons également contacté Bluehost …. depuis l’Australie et avons reçu de l’aide en un rien de temps. Ils ont été capables de résoudre nos problèmes rapidement.

à plusieurs reprises et nous recevons généralement de l’aide dans les 5 minutes. Nous avons également contacté Bluehost …. depuis l’Australie et avons reçu de l’aide en un rien de temps. Ils ont été capables de résoudre nos problèmes rapidement. Ils fournissent la garantie de remboursement. Si vous ne les appréciez pas, vous pouvez les éliminer !

Si vous ne les appréciez pas, vous pouvez les éliminer ! Ils sont dignes de confiance et ont reçu de bonnes critiques, et il n’y a pas de coûts cachés et vous pouvez être sûr que votre blog est sécurisé quand il est entre les mains de leur équipe !

Visitez Bluehost aujourd’hui, cliquez sur le bouton « Get Started Now » et sélectionnez l’un des plans que nous recommandons, le plan Starter qui sera payé en une seule fois au lieu d’un paiement mensuel, mais qui vous permettra d’économiser beaucoup d’argent à long terme.

L’étape suivante consiste à s’inscrire pour un nom de domaine non payé ou à saisir le domaine que vous avez acheté ailleurs.

Ensuite, vous devrez entrer les détails de votre compte, puis sélectionner les détails de votre forfait.

Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran des paramètres que nous avons utilisés pour créer les détails du forfait. Nous vous recommandons de choisir « Protection de la confidentialité du domaine » pour éviter que votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone associés au domaine ne soient exposés à la vue du public. Nous apprécions tous un peu d’intimité, n’est-ce pas ?

2. INSTALLER WORDPRESS

Félicitations La première étape est terminée !

L’étape suivante est l’installation de WordPress; c’est le logiciel de création de blogs. Heureusement, Bluehost a rendu ce processus simple ! C’est entièrement automatisé !

Connectez-vous à Bluehost et ensuite, sur votre page d’accueil, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la section « Site Web ». Cliquez sur l’option « Installer WordPress » ici.

Sur la page suivante, cliquez sur le bouton « Installer » dans la section « Do it yourself (FREE) ».

Sur la page suivante, il vous sera demandé de sélectionner le domaine sur lequel vous souhaitez le connecter, puis appuyez sur le bouton « Check Domain ».

Cochez la case des termes et conditions et cliquez sur le bouton « Installer maintenant ».

Cela peut prendre un certain temps. Cependant, lorsque vous voyez le message « Your installation is completed ! « Cliquez sur le bouton « View Credentials » en haut de la page. Notez votre nom d’utilisateur, votre URL d’administration, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Entrez votre URL d’administration dans votre navigateur. Ensuite, sur l’écran de connexion de WordPress, tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe que vous avez noté ! Voila ! Maintenant vous avez un blog ! !

3. FAIRE EN SORTE QUE VOTRE NOUVEAU BLOG DE VOYAGE AIT L’AIR GÉNIAL !

L’écran de connexion est celui auquel vous devrez vous connecter à chaque fois que vous déciderez de créer vos articles de blog. C’est aussi l’endroit où vous allez créer un blog magnifique et attrayant. Il est essentiel de se familiariser avec cette section et cela peut prendre un certain temps pour tout comprendre.Pour l’instant, il est temps d’expérimenter avec des thèmes et des plug-ins pour rendre votre blog agréable à regarder avant même de penser à écrire le premier article de votre blog. Il est essentiel de créer un blog en ligne dont vous êtes totalement amoureux, car si vous changez de thème par la suite, il est fréquent que des choses se perdent ou soient erronées. Assurez-vous que vous êtes satisfait de votre blog.

Thèmes : WordPress propose des tonnes de thèmes gratuits parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez consulter les thèmes gratuits sur cette page . Cependant, si vous préférez être un peu différent des autres thèmes, et si vous appréciez certaines fonctionnalités, il peut être intéressant d’acheter un thème premium.

Le thème Highend – C’est le thème que nous utilisons actuellement. Le thème premium offre un excellent rapport qualité-prix puisque vous obtenez une variété de looks différents tout en un, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser votre look en fonction de vos propres préférences. Le thème est livré avec de nombreux extras délicieux. Nous sommes amoureux de notre thème ! Et nous apprécions le soutien sur les forums que vous pouvez recevoir de HB-themes car ils ont été incroyablement utiles avec les moyens de personnaliser notre thème pour obtenir le look que nous voulions : 49 $ US ou 66,40 $ AUD. Il y a des centaines de thèmes sur le marché Mojo pour trouver un nouveau thème qui attire votre attention.

Plugins : Les plugins sont de petits raccourcis qui vous permettent d’accomplir des tâches plus facilement. Ils peuvent créer une grande dépendance, mais faites attention à ne pas en installer trop car ils pourraient ralentir votre site Web. Après vous être connecté, recherchez l’option « Plugins » dans le menu. Si vous avez acheté le thème, vous avez peut-être déjà installé quelques plugins. Si ce n’est pas le cas, installez-en de nouveaux. Jetpack est un plugin très populaire, et ‘Akismet’ fonctionne parfaitement pour éviter les commentaires spammy. Le plugin Yoast SEO est superbe pour optimiser les mots-clés des moteurs de recherche et le bouton Pinterest Pin It permettra à toutes vos photos d’être compatibles avec Pinterest (oui, j’ai inventé ce mot !) Explorez les plugins, et amusez-vous ! !

DERNIEREMENT

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de dépenser un centime pour être un blogueur. Si vous voulez juste jouer avec votre blog comme un hobby, vous pouvez vous inscrire via Il est facile de commencer en créant votre propre blog de voyage gratuitement ! Prenez votre temps !

Envoyez-nous un lien vers votre site Web dans la section des commentaires ci-dessous afin que nous puissions le consulter !