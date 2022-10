Je crois qu’une excursion en Italie était en tête de ma liste depuis que j’ai regardé pour la première fois Sous le soleil de Toscane (2003), qui présente des paysages époustouflants de différentes régions d’Italie. Je suis tombée amoureuse des collines verdoyantes des paysages toscans. Je suis certain que depuis, j’ai toujours eu le souhait nébuleux de déménager un jour en Italie et d’acheter ma propre villa toscane rustique et dorée pour la réparer et y vivre.

C’était pour moi un lieu de lune de miel imaginaire devenu réel et une échappatoire romantique inoubliable pour les parents.

Notre voyage en Italie s’est fait sans enfant et nous étions limités dans le temps. Nous ne voulions pas passer toute la journée loin de nos enfants, c’est pourquoi nous avons conçu un itinéraire extrêmement chargé et rapide en Italie.

De Rome … à travers la Toscane … à Venise et ensuite à Positano.

Nous avons eu deux semaines pour explorer le pays, où il est possible de passer des mois au milieu de la culture et de l’atmosphère. Je vous conseille vivement de prendre un rythme lent lorsque vous avez des enfants qui marchent à vos côtés.

L ‘Italie est un pays absolument magnifique qui regorge de patrimoine, de culture et de beaux paysages. Ce sera toujours une destination idéale pour les historiens comme pour les touristes.

C’est dans cet esprit que nous avons pensé vous donner quelques conseils et suggestions pour votre prochain voyage en Italie.

Conseils et suggestions pour un voyage en Italie

Merci de m’avoir épinglé !

Recommandations pour l’Italie à suivre avant le voyage

Mettez-vous dans l’esprit de l’Italie en regardant des films qui présentent des paysages italiens. Mes suggestions sont : Sous le soleil de Toscane (2003) Les lettres à Juliette (2010), Gladiator (2000) et The Tourist (2010).

Si vous savez que vous disposez d’un temps limité et que vos projets de voyage seront bien remplis, il est essentiel d’organiser et de payer à l’avance les principales destinations et excursions. Les billets peuvent être achetés en ligne pour la majorité des destinations et sites touristiques les plus connus. Certains proposent des options de billets « Skip-the-Line » qui permettent de réduire le temps d’attente dans la file d’attente pendant la journée. Consultez notre article sur la façon d’acheter des billets « Skip-the-Line » pour les attractions les plus populaires de Rome.

Assurez-vous de disposer de quelques euros avant votre voyage. Recherchez la manière la plus efficace de le faire. En Australie, QLD, vous pouvez acheter de l’argent au bureau de poste, sans payer de frais supplémentaires. Cela prend un certain temps d’attendre que votre argent vous parvienne, mais les économies réalisées par rapport aux cabines de change de l’aéroport en valent certainement la peine. Lorsque vous arrivez en Italie, vous pouvez retirer des euros aux distributeurs automatiques de billets, mais chaque transaction est soumise à des frais de conversion.

Téléchargez quelques cartes de l’Italie hors ligne sur votre téléphone portable. Elles vous sauveront la vie, nous en sommes sûrs ! Nous avons notamment utilisé le guide de voyage de l’Italie de Triposo.

:

Vous pourriez aussi aimer :

Conseils pour voyager en Italie :

Pour les vols plus longs, par exemple depuis l’Australie, il peut être intéressant de faire une escale d’une nuit à mi-chemin pour réduire le temps de vol, surtout si vous voyagez avec des enfants.

Assurez-vous d’apporter des divertissements supplémentaires avec vous sur le vol. Nous avons volé sur Etihad et leur service était excellent, leurs vols étaient à l’heure, tout s’est déroulé sans problème. Cependant, nous avons pu regarder toutes les chaînes de divertissement que nous voulions pendant le vol, et nous n’avions pas grand-chose à faire à notre retour.

Assurez-vous d’avoir quelque chose d’adapté aux températures froides et chaudes dans votre sac à main. En général, je m’habille légèrement, puis je mets des chaussettes et un pull dans mon bagage à main. J’ai remarqué que les températures varient selon les vols. Parfois, j’ai extrêmement chaud, d’autres fois j’ai vraiment froid, mais il est rare que la température soit parfaite. Si vous êtes coincé dans un avion pendant plus de huit heures, il est crucial d’être confortable.

Lorsque vous voyagez pendant de longues périodes, il vaut la peine d’avoir un oreiller pour le cou ou, à tout le moins, un joli pull épais que vous pouvez transformer en oreiller pour vous sentir bien et confortable.

:

Italie Les meilleurs conseils pour survivre à votre voyage en Italie :

« Quand vous êtes vous êtes en Italie … prenez votre temps et faites la même chose que les Italiens ». Explorez à pied chaque fois que possible, vous découvrirez une myriade de ruelles et de recoins intéressants de cette manière. À cet égard, veillez à porter des chaussures confortables, car vous allez beaucoup marcher et vos pieds pourraient commencer à souffrir si vous n’êtes pas habitué.

Mangez là où les habitants mangent et évitez les restaurants touristiques. Ce n’est pas un pays dans lequel vous devez faire attention et éviter de manger dans les restaurants touristiques. Nous avons trouvé la nourriture la plus délicieuse lorsque le restaurant était rempli de personnes de la communauté locale, et souvent, c’était aussi la nourriture la plus abordable.

Si vous êtes perdus Riez et demandez à ceux qui passent par là de vous indiquer où aller. Ce qu’il y a de bien dans les destinations touristiques les plus populaires d’Italie, c’est qu’il y a toujours des gens qui passent et beaucoup d’entre eux sont prêts à partager leurs connaissances avec vous.

N’ayez pas peur de louer un véhicule. Je sais que les Italiens ont la réputation d’être rapides et il est évident que les habitants des grandes villes comme Rome sont impatients, et il semble souvent que le code de la route ne s’applique pas dans la ville. Cependant, notre voyage par la route à travers l’Italie a été une partie importante de notre expérience générale incroyable en Italie et vous serez en mesure de voir plus lorsque vous choisissez votre propre itinéraire et les lieux. Assurez-vous d’utiliser le GPS et de payer pour cela, mais cela en vaut vraiment la peine !

Si rien d’autre ne fonctionne, rappelez-vous que nos meilleures suggestions de voyage en Italie peuvent être résumées en ces deux mots. Elles vous emmèneront très loin !

Ciao ! (Bonjour et au revoir)

Prego ! (Qui peuvent être utilisés comme des salutations ou comme une marque de gratitude)

Transfert vers vous :

Avez-vous des suggestions pour l’Italie à ajouter à notre liste ?

Lesquelles de nos suggestions pour l’Italie choisirez-vous d’emporter avec vous ?

Découvrez nos histoires sur l’Italie :

Pour toutes les histoires que nous avons sur notre merveilleux voyage en Italie, cliquez ici.

:

Trouvez un endroit où loger pour votre visite en Italie :

Pour lire nos critiques d’hébergement en Italie, cliquez ici !

Pour trouver un hôtel en Italie, utilisez la boîte de recherche !

:

Goodies Amazon à emporter lors de votre voyage en Italie :