Le Forum annuel de l’industrie de l’Association européenne des casinos se tiendra au Royal Casino JOA de Mandelieu à Cannes les 25 et 26 juin. Cet événement de deux jours réunit les membres, les partenaires et les experts de haut niveau afin d’échanger des points de vue et de discuter des dernières tendances du secteur des casinos.

Les participants pourront assister à des séminaires portant sur l’innovation dans le secteur, le rôle des casinos dans la promotion du tourisme et l’utilisation de la technologie dans un environnement de casino moderne. Les principaux sujets à l’ordre du jour seront la question de la réglementation de la publicité pour les jeux d’argent et les nouveaux développements et recherches en matière de jeu responsable.

“Nous sommes ravis d’accueillir nos membres, partenaires et parties prenantes dans le cadre exceptionnel du Royal Casino JOA à Mandelieu-Cannes. Cet événement représente une excellente occasion d’échanger des points de vue et de discuter de sujets d’intérêt pour notre industrie. En outre, nous aurons un séminaire consacré à la question très pertinente de la réglementation de la publicité pour les jeux d’argent, pour laquelle nous envisageons une approche coopérative dans le but ultime de protéger les consommateurs et de lutter contre les jeux illégaux”, a déclaré Per Jaldung, président de l’ECA.

“L’industrie des casinos terrestres sous licence en France innove et améliore en permanence l’offre de divertissement à nos clients et aux économies locales. C’est pourquoi le Forum de l’industrie sur l’innovation et la technologie est l’occasion idéale pour discuter des meilleures pratiques et des tendances futures. Nous sommes très heureux d’accueillir les personnes clés de l’industrie des casinos terrestres en Europe dans l’un des plus récents et des plus passionnants casinos de JOA dans le sud de la France”, a déclaré Laurent Lassiaz, président et directeur général du groupe JOA.

L’Association européenne des casinos dévoile la nouvelle structure de son conseil d’administration

L’Association européenne des casinos (ECA) a annoncé une série de changements au sein de son conseil d’administration, ainsi que la nomination de l’Association tchèque des casinos comme son dernier membre.

Approuvée lors de la première assemblée générale de l’année de l’ECA, qui s’est tenue à l’ICE de Londres la semaine dernière, la restructuration verra l’ajout d’un certain nombre de nouvelles personnes au conseil d’administration de l’ECA.

Bettina Glatz-Kremsner de Casinos Austria et Jari Heino de Veikkaus rejoindront le conseil pour représenter respectivement l’Autriche et la Finlande. Pascal Camia, de la Société des Bains de Mer – Monte Carlo, a également été nommé vice-président de la Cour des comptes européenne.

Cette restructuration intervient après que l’ECA ait confirmé le mois dernier que Dietmar Hoscher avait démissionné de son poste de vice-président, tandis que Tracy Damestani a également quitté récemment son poste de vice-présidente. La nouvelle structure du conseil d’administration restera en place au moins jusqu’aux prochaines élections générales de février 2021.

“Le nouveau conseil d’administration, approuvé par l’Assemblée, est maintenant prêt à travailler dur pour promouvoir les intérêts de nos membres et renforcer la voix de l’industrie européenne des casinos terrestres sous licence”, a déclaré le président de l’ECA, Per Jaldung. L’ECA réaffirme notamment sa volonté de lutter contre les casinos en lignes illégaux pour redonner le marché à des entreprises reconnus comme ces dernières.

Entre-temps, l’assemblée générale de l’ECA a également approuvé la demande d’adhésion de l’Association tchèque des casinos. L’organisation fonctionne sur la base des contributions de ses membres et compte huit membres permanents et affiliés exploitants.

En outre, l’ECA a accordé des certifications basées sur son cadre de jeu responsable à un certain nombre de ses membres.

Des certifications ont été décernées au Casino Société de Bains de Mer – Monte Carlo, Westdeutsche Spielbanken et Merkur Spielbanken Sachsen-Anhalt, tous deux en Allemagne, tandis que le Grand Casino Beograd en Serbie a renouvelé son certificat.

“Nous sommes ravis que nos membres s’engagent dans le cadre du jeu responsable, ce qui indique une volonté générale de multiplier les efforts dans ce sens”, a déclaré M. Jaldung. “Nous nous réjouissons à présent de travailler ensemble cette année et de renforcer encore davantage le secteur des casinos terrestres”.