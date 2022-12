Dinan est une ville française située dans le département des Côtes-d’Armor en Bretagne. La ville est réputée pour ses maisons de caractère, ses ruelles pavées et ses vues sur la rivière Rance. Elle est également appréciée pour sa culture riche et sa gastronomie variée. Avec ses nombreux sites historiques, ses activités de plein air et ses nombreux commerces, elle est devenue une destination très prisée des touristes.

Le marché immobilier à Dinan est actif et diversifié. Les prix des propriétés à Dinan sont relativement abordables, ce qui en fait une destination attractive pour les acheteurs immobiliers. Les prix moyens d’une maison à Dinan sont d’environ 211 500€, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Les appartements sont vendus à des prix moyens de 130 000€. Les prix des propriétés varient en fonction de la taille, de l’emplacement et de l’état de la propriété.

Le marché immobilier à Dinan est très concurrentiel. Il y a des maisons et des appartements à vendre à tous les prix et dans tous les styles. Les propriétés les plus recherchées sont les maisons de caractère, les maisons modernes et les appartements contemporains à proximité des attractions touristiques. Les acheteurs potentiels auront le choix entre des propriétés neuves et des propriétés anciennes.

Le marché immobilier à Dinan est très intéressant pour les investisseurs immobiliers. Les prix des propriétés sont relativement bas et le marché est stable. Les investisseurs peuvent acheter des propriétés à des prix très intéressants et les louer à des prix élevés. Les maisons et les appartements à Dinan sont très recherchés par les touristes et les acheteurs. Les propriétés situées à proximité des attractions touristiques sont particulièrement recherchées.

