La Sunshine Coast est l’une des meilleures destinations de vacances en Australie. C’est un endroit aimé et apprécié des touristes du monde entier et des Australiens de tous les états. La Sunshine Coast est ma maison depuis plus de vingt ans. On ne s’y ennuie jamais ! Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprécier dans la Sunshine Coast, certaines de nos excursions les plus mémorables ont été la recherche des meilleurs points de vue de la Sunshine Coast !

:

Le top 5 des belvédères les plus populaires de la Sunshine Coast : Les choses à faire sur la Sunshine Coast !

Je vais le dire, et je crois être le représentant de tous les gens qui vivent ici : la beauté de la Sunshine Coast réside dans sa beauté naturelle. Personne ici n’aimerait voir des millions de tours engloutir le soleil sur les nombreuses plages magnifiques, mais ils veulent s’assurer qu’elle reste propre, belle et dans son état le plus naturel. Quelle meilleure façon de voir cette magnifique région que du haut de nos 5 meilleures vues des spots de la Sunshine Coast.

:

1. Point de vue du phare de Point Cartwright

Le phare brillant sur les falaises de rochers rocheux

Point Cartwright est le point le plus étiré de la Sunshine Coast, situé près de l’embouchure de la rivière Mooloolah, à Mooloolaba. Il est possible de garer sa voiture dans le parc qui se trouve en haut de Pacific Boulevard, juste au sommet de la colline. Une courte promenade le long du sentier vous mènera au phare de Point Cartwright, et au sommet de la colline, vous aurez une vue sur 9 kilomètres de plage qui s’étendent au sud jusqu’à l’embouchure de Currimundi Creek.

Il s’agit d’un endroit populaire, tant pour les touristes que pour les locaux. Les hautes falaises de cette réserve de promontoire offrent des panoramas époustouflants sur la plage de Kawana au sud et sur Mooloolaba, la rivière Mooloolah et le mont Coolum au nord.

N’hésitez pas à prendre de bons petits plats pendant votre séjour et trouvez l’endroit idéal pour un pique-nique au sommet de la colline dans le parc de La Balsa, au bord de l’embouchure de la rivière. Détendez vos jambes et profitez de la vue sur l’environnement magnifique tout en regardant vos enfants courir et s’amuser.

:

2. Marche et belvédère du Mt Ngungun

Le pic volcanique des Glass House Mountains.

La vue sur l’océan est l’un des points forts de Point Cartwright, à environ 30 minutes de route dans les terres, et du sommet volcanique du Mt Ngungun sur les Glass House Mountains, dans le Queensland. L’ascension de la montagne sur Fullertons Road. La randonnée de 2,8 km du Mt Ngugngun prend environ deux heures aller-retour. Assurez-vous de mettre cette promenade sur votre liste d’incontournables de la Sunshine Coast.

Le chemin de randonnée commence dans la forêt, puis serpente à travers un sentier fougueux jusqu’à ce que vous atteigniez la petite grotte où vous pourrez prendre le temps de vous détendre et de prendre quelques photos. Ensuite, vous devrez monter les escaliers rocheux jusqu’au sommet, d’où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le mont Tibrogargan, le mont Coonowrin et le mont Beerwah.

Le mont Ngungun est l’une des parties du parc national des Glass House Mountains et s’élève au-dessus de plantations de pins, de champs et de zones de brousse. C’est un endroit populaire pour le up-sailing, avec ses hautes falaises verticales, offrant beaucoup d’excitation pour ceux qui aiment l’adrénaline. Cherchez la corde et la sangle rouge sur la photo ci-dessus.

Je pense que les images parlent d’elles-mêmes. Mt Ngungun est notre piste préférée parmi les nombreuses pistes qui sont disponibles dans les Glasshouse Mountains. Il est classé comme une » escalade modérément difficile« . Veillez donc à surveiller vos enfants. Pour plus d’informations, ainsi que la vidéo de l’ascension du Mt Ngungun, visitez ce lien.

:

3. Réserve scénique de Mary Cairncross | Maleny Lookout

L’endroit où le temps s’arrête

J’ai pu déclarer que la vue de Maleny Lookout restera à jamais gravée dans ma mémoire car cette vue imprenable sur l’ensemble des Glass House Mountains a servi de toile de fond à notre mariage il y a un an. Nous devrons peut-être y faire un petit tour le 11 de ce mois, pour célébrer notre anniversaire. La réserve scénique de Maleny Cairncross occupe une place extrêmement importante dans mon cœur. Si vous l’aimez, nous pourrions la partager avec vous aussi.

Pouvez-vous repérer le Mt Ngungun d’ici ? Lily veut vous aider en le montrant du doigt.

La réserve scénique de Mary Cairncross est un peu éloignée de la côte et se trouve sur Mountain View Road, près de la ville de Maleny. La réserve couvre 55 acres de forêt tropicale subtropicale qui surplombe les montagnes. C’est un musée accueillant pour les animaux qui regorge de vie et d’une variété d’espèces de plantes. Cette vue est située juste en face du parking et vous pouvez emmener vos enfants pour un voyage aller-retour de deux heures à travers la forêt et la randonnée est classée comme étant facile. Admirez la beauté de la nature à la campagne pendant que vos enfants jouent et lisent sur les différentes espèces d’oiseaux qui résident dans ces zones.

Le parc Mary Cairncross est un lieu de prédilection pour la détente et les barbecues, les jeux de ballon et les pique-niques. Prenez un repas savoureux, pendant que vos enfants jouent dans l’aire de jeux. Vous pouvez certainement faire une journée de ce seul endroit.

:

4. Mont Coolum Climb and Lookout

L’ancien dôme volcanique

Comme vous pouvez le voir maintenant, toutes les montagnes de la Sunshine Coast sont des rappels de l’activité post-volcanique. Il existe de nombreuses histoires aborigènes sur ces régions, qui valent la peine d’être lues.

Le Mont Coolum est un édifice au manteau vert qui se trouve à 208 mètres au-dessus de la ligne d’horizon . il existe depuis 25 et 26 millions d’années. L’entrée du Mount Coolum est située sur Jamahill Drive. L’entrée du Mount Coolum se trouve à l’intersection de Tanah Street East et de Jamahill Drive.

Les familles avec enfants visitent cet endroit pendant les journées ensoleillées et vous devriez vous y rendre soit le matin, soit en fin d’après-midi pour assister aux couchers de soleil les plus étonnants de la Sunshine Coast. Lorsque vous aurez terminé votre ascension du Mont Coolum, vous aurez une vue imprenable à 360 degrés et un superbe coucher de soleil, alors assurez-vous de vous amuser et de laisser vos enfants s’amuser un peu.

L’ascension du Mont Coolum est l’une des ascensions les plus simples de la Sunshine Coast, mais veillez à surveiller vos enfants sur le chemin dans les deux sens. Cela peut être un peu glissant et glissant sur les rochers. Je le sais car après une petite glissade, Lily a insisté pour que je la porte en bas de la colline à mi-chemin. Je n’en avais cure de toute façon.

Il s’agit d’une randonnée de 800 mètres du parking au sommet, et il faut compter environ 1 heure et demie pour le retour. Pour plus d’informations sur Mt Coolum et pour voir notre adorable vidéo de la randonnée Mt Coolum, cliquez ici.

:

5. Notre belvédère Glass House Mountains préféré de tous les temps | Wild Horse Mountain

Une pierre précieuse dans la mer de verdure

Wild Horse Mountain est situé au sud de la Sunshine Coast, juste à côté de la Bruce Highway à Wild Horse Road. Le belvédère se trouve à 123 mètres au-dessus de la vue sur la terre verte. Il s’agit d’un long et pénible parcours de 700 mètres, principalement sur un chemin pavé. Prenez votre temps pour monter, et vous serez récompensé par une vue incroyable à 360 degrés.

Je crois que celui-ci remportera le titre de notre préféré parmi tous les belvédères des Glass House Mountains ! Pour une montagne d’une si petite taille par rapport à d’autres montagnes, les vues sont à couper le souffle. Par temps clair et ensoleillé, vous pouvez voir tout le Pumicestone Passage, l’île de Bribie, les îles Moreton et même la ville de Brisbane au sud.

Wild Horse Mountain a sa propre vue sur les Glass House Mountains et, dans la direction opposée, sur la réserve scénique Mary Cairncross. Que préférez-vous ?

Nous aimons passer du temps en famille au grand air et emmener nos enfants à ces incroyables points de vue de la Sunshine Coast. Cela leur permet d’avoir une meilleure vue de l’environnement dans lequel ils vivent et leur offre de l’exercice. Soyez assurés que le voyage de retour à la maison ou le retour à l’hôtel est serein et tranquille. haha.

:

Lorsque vous préparez votre sac à dos pour les randonnées en montagne, assurez-vous d’y inclure :

Deux bouteilles d’eau ou une bouteille

de la crème solaire

des lunettes de soleil

Un chapeau

De bonnes chaussures

appareil photo

et sourire

:

Pour plus de posts sur l’Australie, vous pouvez vous rendre sur notre site web tout sur notre merveilleux pays ici.

Parmi notre liste de « choses à faire sur la Sunshine Coast », lesquelles ont le plus retenu votre attention ?

Lequel des points de vue de la Sunshine Coast vos enfants aimeraient-ils visiter en premier ?