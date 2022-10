Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de notre prochaine aventure dans un pays d’Asie absolument magnifique. Ce pays figure sur ma liste de souhaits depuis de nombreuses années, et je suis ravie de pouvoir dire que demain est le premier jour de notre voyage. Des superbes vallées de Sapa aux paysages époustouflants de la baie d’Halong, de l’agitation folle de Ho Chi Minh Ville à la détente totale sur la plage de Hoi An. Nous sommes impatients de fouler le sol vietnamien !

Tout d’abord, voici notre guide du Vietnam pour vous préparer à votre voyage !

Dans les jours qui précèdent ce voyage passionnant et incroyable au Vietnam, nous avons compilé le Top 10 des essentiels de voyage pour les voyageurs au Vietnam ! Ce sont :

Top 10 Un guide de préparation au Vietnam !

Avant de partir : Conseils de voyage pour le Vietnam :

1. VOA Les mystères du visa vietnamien

2. La monnaie vietnamienne et la façon la plus économique de l’acheter !

3. Les vaccins requis pour le Vietnam et un kit d’urgence pour la vie.

Si vous voulez vous mettre dans l’ambiance et l’atmosphère du Vietnam, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre « Ultimate Reading List of Vietnam Books for a Traveler » (liste ultime de livres sur le Vietnam pour un voyageur). Allez ici pour la liste !

Que devez-vous apporter avec vous pour le Vietnam :

4. La caméra vidéo pour l’aventure et le plaisir !

5. Le livre électronique, le guide du Vietnam et le dictionnaire vietnamien.

6. Le chargeur de téléphone portable très pratique

7. L’ordinateur portable, l’adaptateur universel et le séparateur d’écouteurs !

8. La chaussure confortable mais à la mode : et oui, nous avons marché et fait des randonnées avec tous les jours !

9. L’oreiller stylé pour le cou et le bandeau pour les écouteurs.

10. Le très important PONCHO !

1. Conditions d’obtention du visa pour le Vietnam et comment le demander

Le mystère est dissipé !

Il existe de nombreuses façons d’obtenir un visa pour le Vietnam, mais nous avons choisi d’économiser beaucoup d’argent en optant pour le VOA Vietnam Visa On Arrival Visa On Arrival ».

La procédure d’obtention de ce visa étant différente de la procédure habituelle, beaucoup de gens sont sceptiques quant à la légalité de la procédure, mais soyez assurés que, même si elle semble un peu « louche », c’est la méthode préférée de ceux qui voyagent régulièrement vers et depuis le Vietnam, car c’est la méthode la plus abordable pour obtenir le visa !

Exemption de visa pour le Vietnam Veuillez noter qu’à partir du 1er juillet et du 30 juin 2018, les personnes titulaires de passeports britanniques, allemands, français, espagnols et italiens ne sont pas tenues d’obtenir un visa pour les séjours compris entre 15 et 30 jours. Pour le reste d’entre nous, les démarches pour obtenir un visa sont indiquées ci-dessous.

Exigences en matière de visa pour le Vietnam

En substance, vous avez deux méthodes principales pour obtenir votre visa ! La méthode que vous choisissez d’utiliser dépend largement du mode de voyage que vous utilisez.

Le visa vietnamien à l’arrivée (VOA) est conseillé à ceux qui prévoient de se rendre au Vietnam par voie aérienne .

est conseillé à ceux qui prévoient de se rendre au Vietnam . Le visa vietnamien de l’ambassade est fortement recommandé pour ceux qui se rendent au Vietnam en voiture, en bateau ou en train, mais pas par avion.

Nous avons choisi d’utiliser le VOA. Option VOA :

1. Vous devez obtenir une lettre d’approbation, vous pouvez le faire à votre hôtel, à votre agent de voyage ou par le biais d’une agence spécialisée dans le VOA.

Une option simple consiste à utiliser une agence VOA en ligne pour remplir la demande en ligne .

Conseils : Les hôtels et les entreprises ont l’habitude d’inscrire plusieurs voyageurs sur une seule lettre. Par conséquent, votre lettre comprendra différents noms de voyageurs, ainsi que leur date de naissance et leur numéro de passeport, visibles par toute personne qui reçoit cette lettre. Il s’agit d’une pratique courante. Si vous vous inquiétez de l’exactitude de vos informations sur ce papier, nous vous suggérons de choisir l’alternative B ou C ci-dessous (qui coûte plus cher).

2. Assurez-vous de disposer de suffisamment de temps avant votre départ pour vous occuper de votre visa. Vous ne voulez pas attendre jusqu’à la toute dernière minute. Je vous suggère de le faire au moins un mois avant la date de votre départ.

3. Imprimez la lettre d’approbation car vous devrez la présenter avant de monter dans l’avion et au comptoir de la VOA à votre arrivée au Vietnam.

4. Coût du visa pour le Viêt Nam : Au comptoir du VOA au Vietnam, il faut payer des frais de traitement de la demande qui s’élèvent à 25 $ US par personne (pour un mois de visa, si vous souhaitez rester plus longtemps, cela coûtera plus cher). Vous devez disposer de l’argent en devise américaine et du montant exact.

5. Enfin, et c’est peut-être le plus important, vous devez soumettre deux photos pour compléter le formulaire.

Bien qu’il s’agisse de la méthode la moins coûteuse pour obtenir le visa vietnamien, on pense qu’il faut une attente supplémentaire à l’aéroport pour prendre les documents nécessaires. Il est possible d’attendre à l’aéroport pendant une période allant de 10 minutes à une heure ou plus. Il est recommandé de prendre un café et de se dégourdir les jambes à ce moment-là.

D’autres options pour obtenir le visa vietnamien sont :

Par l’intermédiaire de l’ambassade du Vietnam dans votre pays

et à l’agence de voyage locale ou à l’agence de vol locale vos billets.

Les autres options sont toutefois plus coûteuses et vous devrez donner votre passeport lorsqu’il devra être remis à l’ambassade.

2. La monnaie vietnamienne La monnaie vietnamienne Dong vietnamien

La monnaie, et la façon la plus économique de s’en procurer !

Ce fut une expérience agréable pour moi ! J’aime aller au bureau de poste local et voir que je suis accueillie par un visage familier au comptoir de change. Il y a toujours un sentiment d’excitation et de liberté chaque fois que je monte les marches et que j’entre dans l’endroit. Voilà la raison :

Avoir dans ses poches une pile fraîche de Dong vietnamiens fraîchement fabriqués et déjà utilisés vous rapprochera de la possibilité de les dépenser dans les rues de Hanoi, notre premier arrêt. Je suis impatiente de partager avec vous ce que nous allons faire à Hanoi, mais vous devrez attendre et garder un œil sur le prochain post.

CONSEIL : Ici, en Australie, les bureaux de poste ne facturent pas de frais de conversion des devises. C’est donc un moyen d’économiser de l’argent ! Vous pouvez également négocier avec eux (très légèrement seulement). Assurez-vous donc de trouver les taux de change les plus favorables avant de faire votre déménagement.

Vous aurez besoin de convertir des devises en dollars américains (pour payer les frais de visa) ainsi qu’en VND (dong vietnamien).

Nous avons décidé d’échanger juste assez d’argent liquide pour nous permettre de tenir environ 10 jours. Après cela, nous utiliserons les services des distributeurs automatiques de billets disponibles dans le pays. N’oubliez pas d’informer votre banque que vous utiliserez votre carte pendant votre voyage à l’étranger !

Je souris en écrivant ce paragraphe. J’ai hâte de prendre l’avion bientôt. Sommes-nous déjà dans l’avion ?

3. Vaccinations requises pour le Vietnam et contenu des trousses médicales

Le kit de survie et de précaution

Les préparatifs nécessaires pour voyager au Vietnam ou dans tout autre pays d’Asie du Sud-Est doivent inclure les vaccins de voyage nécessaires, ainsi que de petites trousses médicales.

Pour les Australiens, c’est facile. Il nous suffit d’aller chez le médecin de notre région pour obtenir la liste des vaccins nécessaires pour voyager au Vietnam. Selon le site Web du CDC, voici les vaccins recommandés pour les voyageurs au Vietnam.

Fortement recommandé

Hépatite A en raison de la possibilité de contamination par l’eau et la nourriture au Vietnam, quel que soit l’endroit où vous vivez ou dînez.

en raison de la possibilité de contamination par l’eau et la nourriture au Vietnam, quel que soit l’endroit où vous vivez ou dînez. Typhoïde également en raison de la possibilité de contamination des aliments et des sources d’eau, en particulier lorsque vous visitez de petites villes ou des zones rurales. De même, si vous aimez manger dans les camionnettes qui ont pignon sur rue dans votre région.

Parlez-en à votre médecin si vous avez besoin de l’un des services suivants :

Hépatite B Encéphalite japonaise, paludisme, rage et fièvre jaune Avec l’ordonnance en main, il nous incombe d’appeler quelques pharmacies locales pour trouver le prix le plus bas pour ces vaccins (qui pourraient être assez chers !), puis de nous rendre chez le médecin local pour recevoir les injections dans le bras. Assurez-vous de vérifier auprès du cabinet de votre médecin ou d’un médecin spécialiste des voyages avant de partir et ne ratez pas cette étape trop tard.

Dans notre trousse médicale, nous avons acheté des articles pour les cas suivants :

Bouchons d’oreille

(bouchons d’oreille équipés de filtres qui permettent les atterrissages et décollages car les oreilles d’Andrzej sont massivement enflammées ! )

Un léger somnifère en vente libre

(Jolene a le sommeil extrêmement léger et les prendra lors de ses voyages de nuit en avion (elle prévoit de les prendre aussi lors du voyage en train couchette jusqu’à SAPA !)

Médicaments contre le mal des transports

(Jolene et la majorité des choses qui bougent ne sont pas d’accord, donc nous avons rassemblé une grande quantité de billets d’avion ainsi que la croisière dans la baie d’Ha long, et le voyage en train vers SAPA)

Fournitures essentielles pour les voyages en Asie !

Gel antibactérien liquide pour les mains

(Avant de manger, ou après avoir marché toute la journée ! Après les pauses toilettes, lorsque vous devez utiliser des toilettes qui ne sont pas hygiéniques et pour les moments où vous voulez simplement vous laver !)

Des mouchoirs en papier dans d’adorables paquets de la taille d’un sac à main !

(parce que si vous avez eu le plaisir de visiter un pays asiatique, vous avez probablement remarqué que le papier toilette est un luxe que vous ne pouvez voir qu’à l’intérieur de votre chambre d’hôtel !)

Et, enfin, mais peut-être le plus important, des médicaments pour :

la diarrhée

les vomissements

le paracétamol

et la réhydratation avec des comprimés de fizz (parce que nous allons dans le pays le plus chaud)

C’était amusant de penser à tous les scénarios négatifs possibles, n’est-ce pas ? Espérons que rien de mal n’arrivera. Cependant, soyez prêts au cas où.

4. GoPro HERO4 Silver

La caméra vidéo pour l’aventure et le plaisir !

C’est l’un des articles les plus excitants que j’ai sur ma liste en ce moment. Nous venons d’acheter notre toute première GoPro HERO4 Silver et nous sommes très impatients de l’utiliser pendant notre voyage. Imaginez la vitesse d’une moto ou la navigation le long de la baie d’Ha Long ou tout ce que vous pouvez imaginer avec cette petite caméra pour l’aventure !

Pour nous, la GoPro nous donnera l’occasion de capturer une partie de nos voyages d’une manière unique. Nous serons en mesure de faire des images et des vidéos assez cool tout en voyageant à travers les nombreuses destinations au Vietnam. Haha. Je fais de mon mieux pour ne pas divulguer les détails de notre voyage à ce stade et vous pourrez le voir en personne dans un avenir proche.

Je crois que, lorsque vous planifiez des vacances de type aventure, c’est essentiel ! Et non, nous n’avons pas reçu cet appareil photo gratuitement et nous n’avons pas reçu d’offre !

5. Un livre électronique, un guide du Vietnam et un livre de phrases et dictionnaire vietnamien

Le livre électronique

Je crois qu’avoir un lecteur électronique en voyage est un must ! Même si vous ne l’utilisez pas, il ne prendra pas beaucoup de place et vous pouvez le remplir de centaines de milliers de livres. Les lecteurs électroniques vous aideront certainement en chemin, surtout lorsqu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, ou que vous êtes un peu plus irritable ou quelque chose de drôle.

Les bus, les trains, les avions et les autres modes de transport pourraient vous faire fixer le dos de la chaise de quelqu’un d’autre pendant plus d’une heure. La lecture vous permettra de faire une petite pause, peut-être dans un monde complètement différent.

Bien que nous ayons des » marques » distinctes de lecteurs électroniques, elles vous permettent toutes de lire des livres, peu importe lesquels !

Je suis conscient que je ne suis pas le lecteur le plus efficace de la planète, mais je crois que ma charmante épouse l’est. Si vous pensez être plus rapide, je suis prêt à me défier moi-même et ma femme dans une course. Trouvez le livre le plus épais que vous puissiez trouver, et nous vous chronométrerons. Ok, ok. Ce n’est probablement pas l’idée la plus brillante à laquelle j’ai pensé haha. Mais je m’amuse bien.

Le livre guide du Vietnam

Et bien sûr, vous ne vous tromperez jamais avec un Lonely Planet Vietnam (Guide de voyage) ! Moins de 9 $ pour la version Kindle ou 28 $ pour ceux qui préfèrent le vrai livre.

Le livre de phrases et le dictionnaire vietnamien

Enfin, bien que l’anglais soit largement utilisé dans de nombreuses régions du Vietnam, je crois que chaque voyageur devrait au moins connaître les termes les plus élémentaires de la nation qu’il visite, alors assurez-vous d’acheter le Lonely Planet Vietnamese Phrasebook & Dictionary pour seulement 7 $, ce livre vous mènera loin !

6. Chargeur de téléphone portable pour téléphone portable

Chargeur de téléphone portable à double adaptateur. Dans un pays comme le Vietnam, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones rurales, il peut se passer beaucoup de temps avant d’arriver au prochain endroit où l’électricité est disponible. Il pourrait être bénéfique d’acheter un de ces gadgets lors d’une promenade à Sapa ou dans une autre région magnifique du Vietnam. Je suis sûr que si vous êtes comme nous, vous sortez votre téléphone portable pour accéder à votre navigateur GPS hors ligne et prenez des photos partout en très peu de temps, vous avez pu tirer toute l’existence de ces mobiles.

Ce minuscule appareil peut recharger deux fois deux téléphones avec une batterie complètement chargée. Veillez donc à le brancher sur une prise de courant et à le charger avant de le mettre dans votre sac. C’est la taille parfaite pour un sac à dos ou votre sac à main ! Il peut également charger tous les autres appareils sur le marché qui sont chargés avec un câble USB ! Vous parlez d’être utile !

7. Ordinateur portable, adaptateur d’alimentation universel et séparateur d’écouteurs !

Outre le fait que nous ne pouvons pas voyager sans leurs ordinateurs portables, nous apportons également des ordinateurs portables pour d’autres raisons, telles que :

Stocker des photos/vidéos sur des cartes SD vides à la fin de la journée.

Télécharger des émissions de télévision et des films sur ITunes ou similaire afin de pouvoir en profiter pendant que vous êtes coincés dans les trains, les aéroports et autres endroits de ce genre ! Nous avons récemment acheté ce répartiteur d’écouteurs très utile afin de pouvoir écouter le film simultanément !

Le casque diviseur est peu coûteux et est extrêmement utile pour ceux qui ne voyagent pas par eux-mêmes ! C’est aussi génial pour les enfants ! Babysitter en déplacement !

Adaptateur de prise électrique universel

Il est vital de posséder un de ces appareils qui peuvent fonctionner comme un adaptateur dans tous les pays ! Vous pouvez les utiliser pour charger votre ordinateur portable ou d’autres appareils électroniques, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez ! Assurez-vous d’en avoir un, sérieusement ! Vous n’avez pas besoin d’un adaptateur spécifique à chaque pays alors que vous pouvez en avoir deux qui couvrent plus de 150 pays !

8. Skechers Sport Women’s Sweet Spot Fashion Sneaker Sneaker

La chaussure confortable mais à la mode

Depuis un certain temps, ma femme Jolene cherche une chaussure appropriée qui soit confortable pour marcher et explorer, tout en étant élégante pour son style de voyage. Voici la chaussure qui répond à toutes ses exigences ! Non seulement elle ressemble à un amalgame de jogging et de chaussures habillées, mais elle est dotée d’un fantastique coussin à mémoire de forme qui vous donne l’impression de marcher sur un nuage ! Je pense que cette chaussure fera une énorme différence lorsque vous explorerez les innombrables rues du Vietnam et sera également un excellent choix lorsque vous vous promènerez à SAPA !

Cette chaussure est disponible dans une variété de couleurs !

L’avons-nous vraiment utilisé ?

Elles m’ont sauvé la vie ! Elles ont écrasé les kilomètres quand j’ai marché dans le vieux quartier de Hanoi, et quand Andrzej s’est plaint de la douleur dans ses pieds, mes superbes chaussures lui ont donné un soutien coussiné ! Et ce n’est pas tout, elles se sont comportées admirablement sur les terrains boueux lors de randonnées dans les rizières et les montagnes de Sa Pa. Nous les avons tellement aimées qu’Andrzej s’en est acheté une après notre retour ! Elles sont maintenant notre paire de chaussures préférée lorsque nous voyageons ! Regardez la vidéo ci-dessous de notre excursion à Sa Pa !



9. L’élégant oreiller pour le cou et le bandeau pour les écouteurs

Comme nous sommes d’origine polonaise, nous avons un jour que nous appelons « le jour des noms » et comme Jolene n’est pas polonaise, nous avons décidé de créer le jour des noms pour elle et nos deux filles. Pour sa fête des prénoms, je lui ai acheté une sélection d’équipements de voyage.

Je crois qu’il faut jouer et découvrir ce que l’on préfère en matière d’oreillers pour le cou. Jusqu’à présent, nous n’avons utilisé que les oreillers « gonflables » que l’on peut acheter dans les aéroports, mais avouons que les bords peuvent être assez pointus et pas très confortables. Nous allons étudier cet oreiller de type « bean bag ». Regardez comment ça se passe ! Le design est magnifique ! hahaha

Nous sommes dans un train de nuit et je sais que ma femme n’est pas une bonne dormeuse, je lui ai acheté une paire d’écouteurs « Sleep Easy Sleep ». Ils s’adaptent comme un bandeau sur votre tête. Les haut-parleurs sont à l’intérieur du bandeau, et vous pouvez écouter de la musique apaisante pour vous aider à vous endormir.

10. Le très important PONCHO !

Le climat vietnamien peut être très différent selon que vous voyagez vers le Nord, le Sud ou le Centre. Pendant que nous explorons du Nord au Centre – Sud, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de mettre quelques ponchos dans nos sacs à dos, juste en cas de pluie ! Nous préférons être dehors à explorer sous la pluie plutôt que d’être assis dans la chambre d’hôtel à ne pas nous amuser ! Les ponchos sont généralement assez bon marché et vous devriez les apporter lorsque vous êtes sûr de devoir affronter un peu de pluie en voyage !

L’avons-nous utilisé ?

Assurez-vous d’apporter un poncho avec vous au Vietnam ! En particulier si vous allez à Sa Pa. Nous avons eu une journée entière de pluie pendant notre séjour à Sa Pa et nous avons réussi à faire un tour avec nos ponchos pour nous protéger. La météo de Sa Pa est très capricieuse et il vaut mieux être préparé pour éviter de devoir rester dans la chambre d’hôtel pendant toute la journée ! Pour une somme modique, vous aurez la tranquillité d’esprit en gardant un parapluie que vous transportez dans votre sac à main !

Nous arrivons à la fin de notre liste personnelle des 10 articles de voyage essentiels. En plus de ces articles, nous installons également une application GPS hors ligne sur nos iPhones. Nous devrons vous tenir au courant du fonctionnement de l’application que nous avons téléchargée.

Une solution de bagage polyvalente !

Notre dernier conseil est de veiller à ce que vos bagages soient faciles à transporter d’un endroit à l’autre ! Il est probable que vous devrez transférer des bagages de l’hôtel en taxi, du train au bateau et du van pour le transfert. Ajoutez à cela vos projets de voyage et la distance que vous devrez peut-être parcourir pour les transporter et vous comprendrez pourquoi il est important d’avoir un sac polyvalent !

Nous adorons le style du sac à dos de taille Carry-on de Standard! Il est si polyvalent que vous pouvez l’utiliser comme une véritable valise, un véritable sac à dos ou un sac à bandoulière ! Il a des poches pratiques et une qui est spécialement conçue pour accueillir les ordinateurs portables ! C’est la taille idéale pour transporter un ordinateur portable, mais il a également une capacité extensible de 35 à 45L qui vous permet d’accueillir un grand nombre de choses ! Vérifiez-le !

Maintenant c’est votre tour !

Parmi les essentiels du Vietnam pour votre voyage, lesquels n’avez-vous pas préparés ou emballés ?

Que pensez-vous que nous devrions nous suggérer d’ajouter à la collection ?

