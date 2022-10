Coffs Harbour est une belle ville de villégiature côtière située sur la Mid-North Coast de la Nouvelle-Galles du Sud et se trouve dans la superbe Australie. Elle est située dans une magnifique petite région où les montagnes dégringolent vers la mer, à peu près à mi-chemin entre Brisbane et Sydney.

Nous sommes impressionnés par Coffs Harbour, et nous aimerions donc partager avec vous nos activités préférées à Coffs Harbour, ainsi que nos suggestions d’hébergement à Coffs Harbour.

Le meilleur ? Toutes les activités que nous avons listées dans notre liste des 5 meilleures choses à faire à Coffs Harbour sont entièrement gratuites !

Le Top 5 des choses à faire à Coffs Harbour

1. Marina et jetée de Coffs Harbour

Un endroit magnifique à explorer pour les enfants tout en dégustant une glace à la main .

La marina et la jetée de Coffs Harbour sont tout simplement époustouflantes par une journée ensoleillée ! Au port, vous pouvez regarder les bateaux de pêche aller et venir et vous pouvez également voir les superbes yachts privés de luxe qui font de ce port leur maison.

Il y a plusieurs endroits pour déjeuner ici, mais ce sont les délicieuses crèmes glacées qui ont fait nos noms. Les enfants ont apprécié de courir à travers le mur de la digue et de grimper sur les rochers pour regarder les vagues s’écraser.

Le meilleur hébergement situé près de Coffs Harbour Marina

Pacific Marina Apartments Faites une réservation maintenant !

Si vous êtes à la recherche d’excitation, d’aventure et de sensations fortes, alors Coffs Jet Ski Hire pourrait être parfait pour vous et vos enfants.

Ils fournissent des jet skis pour les familles et les célibataires ainsi qu’un Sea Doo à deux places. Les familles peuvent profiter d’une balade autour du port pour faire monter l’adrénaline. Si vous avez des enfants plus jeunes, emmenez-les sur le rivage pendant que vous vous amusez… en riant ! Les jet-skis de taille familiale peuvent accueillir deux adultes et deux enfants.

À quelques centaines de mètres de Coffs Harbour, le parc marin des Solitary Islands est un endroit idéal pour repérer les incroyables baleines à bosse qui se pressent dans leur voyage vers l’Antarctique. Les locaux disent que c’est l’un des meilleurs endroits pour observer les baleines en Australie !

Observez ces incroyables créatures depuis le siège confortable d’un Pacific Explorer, le catamaran à moteur de 10 mètres de long.

Ce voilier élégant a été construit spécialement pour faire de l’observation des baleines un plaisir absolu. C’est une expérience incroyable que de voir ces géants bondir hors de l’eau et donner un coup de queue. Préparez votre appareil photo !

2. L’île de l’Oiseau Mouton

L’une des meilleures activités à faire à Coffs Harbour !

L’île Mutton Bird est tout simplement époustouflante ! Le contraste saisissant entre le bleu de l’océan et le bleu du ciel est tout simplement stupéfiant.

L’île a beau être minuscule, les vues sont époustouflantes et la promenade aller-retour d’un kilomètre est une expérience unique.

Il n’est donc pas surprenant que cet endroit magnifique ait fait partie de nos incontournables de la liste de Coffs Harbour ! La promenade vous fera passer devant les nombreuses zones de nidification des oiseaux mutton, alors restez sur les sentiers. Essayez de voir si vos enfants sont capables de voir les nids sur le parcours.

Du sommet, la vue est époustouflante. D’un côté, vous verrez une vue imprenable qui s’étend sur les chaînes de montagnes, un magnifique littoral et une superbe marina.

De l’autre côté, vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le vaste océan bleu.

L’île est également un endroit idéal pour observer les baleines à Coffs Harbour. Faites un tour de l’autre côté de l’île, et vous aurez une vue imprenable. Un bon objectif d’appareil photo sera peut-être nécessaire, ou peut-être des jumelles.

Voyez-vous des baleines jouant dans la mer ici ?

3. Le belvédère de Sealy

Coffs Harbour est un endroit vraiment unique à visiter !

C’est un trajet rapide en voiture jusqu’à Coffs Harbour, juste à côté de la Pacific Highway, dans la Bruxner Park Flora Reserve, se trouve cette magnifique structure architecturale. Cela en vaut la peine !

Même l’ascension de la montagne en vaut la peine, avec ses routes étroites et sinueuses, et les plantations de bananes qui dévalent la pente.

Le Sealy Lookout est un incontournable parmi les choses à explorer à Coffs Harbour. La ligne d’horizon de la jetée donne la sensation de marcher directement dans l’horizon de la mer. La vue imprenable sur toute l’étendue du magnifique Coffs Harbour en contrebas vous attend ici.

Prenez quelques photos panoramiques époustouflantes à l’aide de votre appareil photo … respirez l’air vif de la montagne et faites une courte pause dans le paysage.

Vérifiez si vous pouvez voir Mutton Bird Island tout en haut !

4. Plage de Charlesworth Bay

Le coquillage tranquille qui brise la petite crique

Cette plage de Coffs Harbour, tranquillement nichée, est une vaste plage tapissée de coquillages, un coin de paradis ! Les enfants peuvent passer des heures à jouer autour et à essayer de trouver de plus beaux coquillages. Ce n’est sûrement pas un concours ?

La plage de Charlesworth Bay restera dans vos souvenirs pour toute une vie ! Je suis sûr qu’elle sera dans nos souvenirs aussi. Nous avons passé beaucoup de temps ici à explorer, courir, jouer et collectionner.

Hébergement à Coffs Harbour près des plages populaires

Ramada Resort Coffs Harbour – Réservez dès maintenant !

Novotel Coffs Harbour Pacific Bay Resort Réservez dès maintenant !

Breakfree Aanuka Beach Resort Réservez dès maintenant !

Au cas où les coquillages ne suffiraient pas à distraire vos enfants, vous trouverez des milliers de pierres à trouver. Essayez d’expliquer à vos enfants qu’ils ne sont pas autorisés à tout ramener à la maison. Amusez-vous bien ! Haha.

5. Promenades dans la nature Promenades dans la nature Promenade à Korora Headland

La captivante forêt tropicale

C’est comme une immense forêt de conte de fées luxuriante et verte dans laquelle vous pouvez repérer d’adorables petits champignons, entourés par les arbres géants que nous appelons arbres. Découvrez si les filles de la famille sont capables de repérer les magnifiques wallabies ainsi que les papillons éclatants, tandis que les garçons cherchent les goannas, les araignées et autres créatures rampantes !

Il n’est pas nécessaire d’être un enfant pour prendre du plaisir. L’exploration est ce qui nous amène tous ici, n’est-ce pas ?

Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’aime voir les membres de ma famille se tenir la main et marcher comme un seul homme. Veillez à observer vos enfants lorsqu’ils se détendent dans la belle nature qui les entoure ! Il y a de la magie dans cet endroit.

Si vous vous promenez dans la forêt, c’est comme si le temps avait passé et que vous pouviez vous laisser aller à vos pensées dans un état de rêve.

Les différents sentiers ici diffèrent en longueur et en durée, vous pouvez donc vous lancer dans une aventure de la durée de votre choix ! Il y a des sentiers qui font partie des parcs nationaux dont vous pouvez profiter dans d’autres parties de Coffs Harbour aussi !

Bien que ce soient nos activités préférées à Coffs Harbour et que nous soyons convaincus que vous les apprécierez aussi, il y a beaucoup d’autres choses à faire à Coffs Harbour.

Autres attractions populaires de Coffs Harbour

Voici une brève liste des autres attractions les plus populaires de Coffs Harbour. Elles sont chères mais tout à fait abordables !

Coffs Harbour Pet Porpoise Pool

Dolphin Marine Magic est tout simplement une explosion absolue ! Le parc marin abrite des tortues de mer vertes et d’eau douce ainsi que des petits pingouins, des phoques et des dauphins à gros nez de l’Indo-Pacifique. C’est la première chose à faire à Coffs Harbour (d’après Tripadvisor !). Assurez-vous donc de les visiter. Les enfants s’amuseront beaucoup ici !

Big Banana de Coffs Harbour

La Big Banana de Coffs Harbour est un parc d’attractions le long de la côte de Coffs, centré sur tout ce qui est banane ! Vous pouvez devenir bananes avec les nombreuses options disponibles, alors choisissez parmi ces options : Parc aquatique de Coffs Harbour, Laser Tag, Toboggan, Minigolf et Patinage sur glace.

Si vous êtes plus fasciné par l’aspect banane des choses, vous pouvez également participer à une courte présentation théâtrale sur l’histoire des bananes et à une excursion autour des plantations de bananes.

La Big Banana est un point de repère unique à Coffs Harbour et vaut la peine d’être visitée, même si c’est juste pour prendre une photo de vos proches face à la célèbre banane géante à l’entrée du parc.

Butterfly House, Coffs Harbour

Profitez de l’habitat naturel de centaines de papillons australiens dans un décor de forêt tropicale intérieure et laissez-vous emporter par le labyrinthe extérieur. Une activité étonnante et relaxante pour ceux qui aiment la nature !

La mine d’or de Georges

Faites l’expérience d’un voyage historique et découvrez à quoi ressemble une vraie mine d’or, et comment on se sent quand on devient un mineur d’or.

Options d’hébergement étonnantes à Coffs Harbour

Nous aimons utiliser HotelsCombined pour trouver les options d’hébergement les plus abordables.

C’est un site fantastique parce qu’il vous permet de trouver les tarifs les plus abordables pour l’hôtel dans lequel vous souhaitez séjourner sur une variété de sites de réservation, ce qui vous fait gagner du temps dans vos recherches ! Voici les meilleurs hébergements de Coffs Harbour :

Hôtels 4 étoiles de luxe à Coffs Harbour:

Ramada Resort Coffs Harbour

(Notre hôtel préféré de Coffs Harbour)

Pourquoi vous allez adorer ce complexe !

Le Ramada Resort Coffs Harbour vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Il est situé à proximité de la plage de Charlesworth Bay et de la promenade de Korora Headland.

Il y a des piscines pour les adultes et pour les enfants.

Il dispose également d’une aire de jeux et d’un service de location de vélos, ce qui en fait un établissement idéal pour les familles.

Réservez dès maintenant !

Novotel Coffs Harbour Pacific Bay Resort

Pourquoi vous allez adorer ce complexe !

Le Novotel Coffs Harbour Pacific Bay Resort est un magnifique complexe 4 étoiles qui possède 9 trous de golf, trois piscines, un court de tennis, un sauna et un spa.

L’hôtel se trouve à seulement 6 minutes de marche de la plage.

Une alternative étonnante et luxueuse pour votre escapade de week-end !

Réservez-le maintenant !

BreakFree Aanuka Beach Resort Coffs Harbour

Pourquoi vous allez adorer ce complexe !

L’Aanuka Beach Resort est situé dans un endroit incroyable.

Le complexe dispose d’une grande variété d’équipements tels que des piscines, un jacuzzi et des courts de tennis. Ce complexe est une excellente alternative pour ceux qui préfèrent être actifs.

Il est également idéal pour les familles puisqu’il dispose d’un club pour enfants, d’une piscine et d’une aire de jeux pour les enfants ! Cela rend votre séjour à Coffs Harbour avec des enfants encore plus agréable !

Réservez dès maintenant !

Hébergement à bas prix à Coffs Harbour

Si vous cherchez à économiser de l’argent, il y a une merveilleuse petite auberge à moteur avec des critiques étonnantes ! Le Royal Palms Motor Inn est un choix d’hôtel 3 étoiles pour ceux qui veulent être situés au milieu des nombreux lieux touristiques populaires situés à Coffs Harbour !

Réservez-le maintenant !

La dernière et la plus impressionnante option abordable pour un hébergement à Coffs Harbour est le sweet Park Beach Resort Motel. Les chambres commencent à seulement 100 $ la nuit ! Pour ce montant, vous ne vous attendez pas à trouver un spa jacuzzi, une piscine ou des courts de tennis ! Ce petit bijou est à voir absolument !

Réservez-le maintenant !

Parmi ces attractions de Coffs Harbour, lesquelles allez-vous inclure dans votre liste de choses à faire à Coffs Harbour ?

Avons-nous manqué l’un des principaux points d’intérêt de Coffs Harbour que vous aimeriez pouvoir ajouter à la liste ?

