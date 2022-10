Une excursion pour visiter un temple qui se trouve habituellement dans l’océan ? Oui, s’il vous plaît ! !

Les touristes et les photographes se dirigent tous vers ce temple renommé ! Non seulement c’est l’occasion parfaite de prendre des photos le soir, mais il est aussi souvent complètement fermé, isolé sur sa propre petite île rocheuse, et complètement recouvert par l’eau de l’océan !

Incroyable, n’est-ce pas ? Pas étonnant que nous étions si excités de participer à cette incroyable visite du temple Tanah Lot ! C’était une journée incroyable !

Une excursion à Bali pour voir l’incroyable temple Tanah Lot

Nous avons réservé notre visite du temple Tanah Lot par l’intermédiaire de Viator et nous avons eu la chance d’être parmi les quelques groupes qui ont participé à la visite ! Nous avons pu explorer à notre propre rythme ! J’aime explorer à mon propre rythme ? Pas vous ?

Cela nous a également permis de demander au guide de modifier notre visite pour qu’elle soit un peu différente de ce que nous avions acheté. N’ayez pas peur de leur demander de réduire les arrêts, ou d’en inclure d’autres !

:

Temple royal de Mengwi : Pura Taman Ayun

Le premier arrêt de la journée a été consacré à cet étonnant temple hindou, reconnu par l’UNESCO comme un monument du patrimoine culturel datant de 1634. Le temple de Mengwi est situé dans le village de Mengwi, à environ 18 km de Denpasar. Dans ce temple, les Balinais se rendent pour vénérer le Seigneur Wisnu.

Lors de notre visite, il n’y avait pas beaucoup de touristes dans la région, ce qui a contribué à renforcer la spiritualité unique que nous avons ressentie dans ce lieu. Le design et l’architecture du complexe Pura Taman Ayun impressionneront à coup sûr n’importe quel voyageur ! Non seulement les structures avec leurs portes massives et leurs toits d’herbe à plusieurs étages sont impressionnantes, mais aussi l’aménagement paysager et l’étang avec des poissons qui entoure la zone.

La partie principale du temple, appelée Jeroan, est située sur le côté du complexe. Ce temple est si unique que les touristes et les visiteurs n’y sont pas autorisés.

Sur le mur qui protège cette zone sacrée, on peut voir de magnifiques pergolas et pavillons qui ressemblent à des sanctuaires Meru à plusieurs niveaux. Ces autels, sanctuaires et tours Meru sont utilisés comme des sanctuaires temporaires pour les dieux qui s’y rendent lors de leurs voyages à Bali. Ces sanctuaires à 11 toits honorent Sanghyang Widhi, le dieu balinais le plus puissant.

Notre guide nous a vraiment impressionnés avec toutes les informations historiques sur ces autels et sanctuaires et même si nous n’y sommes pas restés plus de 30-40 minutes, c’était un merveilleux début pour cette visite du temple de Tanah Lot !

La forêt de singes de Bali

L’arrêt suivant était la forêt de singes de Bali. Cette forêt est une zone de refuge pour les singes macaques balinais à poils gris et à longue queue. Ils sont vénérés comme sacrés et protégés. Cette forêt est une version inférieure de la plus grande forêt de singes sacrée d’Ubud, et j’ai entendu dire que ces singes sont plus amicaux et dociles (bien que je n’aie pas visité celle d’Ubud, donc je ne suis pas en mesure de comparer au sens propre).

Au moment où nous avons été déposés dans cette forêt, nous avons été avertis de faire attention aux singes, de ne jamais les nourrir ou tenter de les caresser ! Une fois que vous aurez franchi les portes, vous verrez déjà des singes tourner en rond ! La porte que nous avons franchie était la zone de marché située le long de la forêt. Beaucoup de touristes visitent les singes, c’est pourquoi il est normal que les Balinais aient saisi l’opportunité de gagner de l’argent avec les étals du marché à proximité ! Mais ce n’est pas facile ! Ils doivent marcher dans les rues avec des bâtons à la main pour protéger leurs produits de ces singes voleurs qui s’agitent partout.

Une fois les marchés passés, vous verrez une zone de style indien dans laquelle traînent les singes qui ne profitent pas de la forêt luxuriante. Je suis une grande fan des singes et je peux dire que j’ai été captivée en les regardant faire leur activité de « recherche de tiques » ! Il y avait aussi plein d’adorables bébés aux grands yeux qui tournaient autour d’eux ! De nombreux singes dormaient dans les positions les plus bizarres !

J’ai lu de nombreux articles de blog sur ces singes et leur amour du vol à la tire des touristes. Si vous décidez d’y aller, il serait prudent de laisser vos objets de valeur à l’arrière (ainsi que toute nourriture, bonbons, etc.). Ne nourrissez pas les animaux sauvages! Il y en aura qui essaieront de vous convaincre d’acheter leur nourriture ! Notre guide nous a conseillé de ne pas le faire, car les animaux de Bali sont réputés pour être porteurs de la rage ! Nous étions affamés et devons admettre que nous avons vu certains des plus grands singes grimper sur nos épaules, et même sur nos têtes (alors que nous étions debout) ! J’ai reçu une grosse griffure dans le dos qui m’a laissé un peu inquiet ! J’ai été reconnaissant à notre guide qui a pu appliquer un liquide antiseptique sur la zone en question ! Mais à part cela, nous n’avons eu aucun problème avec eux de quelque manière que ce soit.

Dans l’ensemble, nous avons apprécié l’expérience ! Et j’ai beaucoup apprécié de voir les adorables bébés singes jouer autour ! Je vous laisse décider si c’est un endroit qui vous convient parfaitement ! Si vous décidez d’y aller, sachez que ces animaux sont sauvages et qu’ils peuvent être mignons, mais n’essayez pas de les caresser ou de les nourrir. Soyez également prudent à leur contact.

Temple de Tanah Lot, Bali

Le prochain arrêt de la journée était Pura Tanah Lot, qui est le temple le plus photographié et le plus fréquenté de Bali, surtout le soir. Pour éviter les foules, nous avons décidé de visiter le temple plus tôt dans la matinée et nous sommes allés à Jimbaran pour un dîner relaxant à la plage ensuite ! (Cela ne faisait pas partie de notre circuit, mais nous l’avons demandé).

Lorsque vous atteignez le célèbre temple Bali Tanah Lot, là encore, vous êtes au milieu des marchés. Je ne pense pas que nous ayons pris le temps de regarder ces marchés, car nous nous sommes sentis un peu « commercialisés » ! Il y avait tout de même de jolies marchandises pour ceux qui aiment flâner !

Nous nous sommes empressés de nous rendre au temple situé ici. Et quand vous descendez les escaliers, vous serez étonnés par cette apparence incroyable ! A marée haute, ce temple serait recouvert par les eaux de l’océan, mais lors de notre visite, la marée était basse, ce qui nous a permis de marcher à quelques mètres du temple dans le temple. Sachez que les visiteurs non-balinais ne sont pas autorisés à entrer dans le temple !

Voici le célèbre temple de Tanah Lot, assis sur le rocher ! En réalité, le rocher sur lequel il est assis n’est pas aussi authentique que vous le croyez. Le mouvement constant de la mer contre le rocher a érodé le rocher au point de l’effriter. Un tiers de la roche est reconstruit artificiellement. La vue est incroyable !

Pour les Balinais, Pura Tanah Lot est l’un des temples marins les plus vénérés et les plus prestigieux, étroitement lié au prêtre Nirartha de Majapahit. Chaque temple marin le long du littoral a été construit dans une ligne de vue immédiate du suivant pour former une chaîne le long de la côte sud-ouest. Le temple n’est pas seulement magnifique, mais la vue l’est tout autant si vous vous promenez et si vous vous baladez sur les terrains autour du temple.

Dîner à Jimbaran sur la plage

Nous avons demandé à notre chauffeur de nous guider vers Jimbaran à la fin de notre journée, car Jimbaran était l’un des endroits de Bali où nous n’étions jamais allés. Bien que je ne sois pas sûre du nom du restaurant, c’était la façon parfaite de conclure notre journée !

L’atmosphère est vraiment relaxante et belle et vraiment un endroit idéal à mettre sur la liste des choses à faire à Bali ! Nous avons apprécié de regarder les couleurs changer dans le ciel en attendant que notre repas soit servi ! Après le coucher du soleil, quand il fait nuit, toute la plage est éclairée par des bougies et des lanternes ! Absolument incroyable !

Nous sommes arrivés à la conclusion de la journée de visite du temple Tanah Lot. C’était vraiment une journée bien remplie, mais très agréable ! Nous recommandons fortement cette excursion lorsque vous visitez cette belle île !

