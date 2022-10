Vous envisagez de visiter Bangkok pour la première fois ? La ville n’est pas seulement Bangkok l’une des meilleures destinations en Thaïlande pour les néophytes, il ya aussi quelques excursions fantastiques jour que vous pouvez profiter. cette excursion particulière se trouve être l’un de mes plus préférés.

Laissez-moi vous guider dans une petite aventure lors d’une excursion d’une journée à Bangkok pour voir les marchés flottants les plus uniques et les plus connus de Damnoen Saduak et une visite éducative de la rivière Kwai Kanchanaburi.

Une superbe excursion d’une journée à Bangkok pour visiter les marchés flottants et la rivière Kwai .

Vous êtes à la recherche d’excursions agréables à faire pendant votre voyage à Bangkok ? Voici l’un de nos meilleurs choix. Il existe de nombreuses autres idées d’attractions proches de Bangkok à ajouter à votre itinéraire.

Marchés flottants de Damnoen Saduak

Notre visite de Bangkok a commencé devant notre fantastique hôtel Siam @Siam Design Hotel & Spa, situé dans le centre de Bangkok. Nous avons été emmenés à l’aéroport par un minivan équipé des sièges les plus confortables que nous ayons jamais eus, nous savions donc dès le départ que ce serait un voyage luxueux vers notre destination.

La première chose sur notre liste était le marché flottant de Damnoen Saduak. Nous avions lu des articles sur cet endroit avant notre visite en Thaïlande et nous pensions que c’était un endroit à voir absolument pendant notre voyage en Thaïlande.

En seulement deux pas de notre voiture, nous sommes passés devant quelques étals du marché et sommes montés dans une chaloupe pour visiter ce marché renommé et unique.

Je ne sais pas si c’est notre sourire perpétuel qui nous a rendu si contagieux ou si les Thaïlandais sont simplement des gens heureux, mais nous nous sommes beaucoup amusés avec notre chauffeur en explorant ces minuscules canaux de marché !

Le trafic en Thaïlande est quelque chose que nous avons essayé de déterminer. Est-ce que vous utilisez « un klaxon » pour vous écarter de la route, « deux klaxons » pour vous remercier, « trois klaxons rapides » pour laisser passer le conducteur, ou est-ce que l’autre conducteur fait quelque chose de complètement différent. haha. Je vais choisir l’option 3. Pas de règles. Cela s’applique également au code de la route.

Les canaux, bien que parfois bondés comme des fous, offrent aux visiteurs une expérience unique et inoubliable, immergée dans les coutumes et la culture locales. Il y a quelque chose dans cet endroit qui vous donnera envie de revenir le visiter encore et encore. Ce n’est pas la teinte de l’eau qui coule dans le canal, mais plutôt l’ambiance de l’endroit.

Et la nourriture… Chaque coin de cette Venise miniature de style thaïlandais, si je puis dire, est bordé de petites boutiques qui vendent des souvenirs, des chapeaux, des écharpes et des figurines ainsi que de nombreuses autres choses. Mais la raison pour laquelle nous sommes venus ici n’est pas le shopping, mais plutôt la nourriture !

L’aventure de voyager dans tous les endroits incroyables du monde est inextricablement liée à la dégustation de la nourriture locale. Il est essentiel de tout essayer, et bien je n’ai pas eu la chance d’essayer les insectes ou autres bestioles disponibles, cependant, vous devriez tout tester, pensez-vous ? haha…

Nous avons découvert la meilleure soupe Tom Yum à l’un de ces stands de nourriture. Il y avait beaucoup à manger dans ces stands. Pour n’en citer que quelques-uns, nous avons mangé des fruits de mer fraîchement cuits, de succulentes cuisses de poulet, des brochettes et des gigots, des fruits et des légumes bizarres dont je ne me souviens plus du nom. Cependant, un petit bol de 50 bahts (environ 2 cents AUS) de soupe Tom Yup était de loin la plus délicieuse soupe orientale que nous ayons jamais mangée de notre vie. Nous avons essayé de découvrir plus de ce type de soupe Tom Yum dans différents endroits au cours de notre voyage en Thaïlande, mais tout comme les régions, la saveur a changé aussi.

Regardez ce sourire. C’est sûrement le sourire Tom Yum, n’est-ce pas ? haha… Ok, c’est possible que ce ne soit pas drôle mais cette soupe était Tom Yum ! haha..

Lecture supplémentaire : Vous préférez rester loin des foules de touristes ? Les marchés flottants de Tha Kha, plus petits et plus intimes, sont peut-être le bon choix pour vous.

La rivière Kwai Kanchanaburi

Le ventre plein, nous sommes partis pour un autre voyage historique à la rivière Kwai de Kanchanaburi, également connue sous le nom de Khwae Noi. Il est vrai que je dois avouer que nous n’avions aucune connaissance de la région à notre arrivée et nous sommes heureux d’avoir eu l’occasion de découvrir l’histoire de cet endroit.

Pendant la deuxième guerre mondiale, les Japonais ont employé des soldats pour construire le chemin de fer qui allait de la Thaïlande à la Birmanie. Le motif de ce chemin de fer était de fournir leur armée et de réduire le risque de livraison de fournitures par voie maritime. De nombreux prisonniers ont été tués en raison des terribles conditions de construction, d’où le nom de « chemin de fer de la mort » donné à cette ligne !

L’importance de l’histoire de la rivière Kwai Kanchanaburi attire des centaines, voire des milliers de visiteurs pendant les périodes d’affluence. Bien que la zone soit pleine de visiteurs et de petites boutiques qui bordent la gare, le principal centre d’intérêt ici est le chemin de fer et le pont qui traverse la rivière Kwai et les souvenirs de ceux qui l’ont construit.

Comme de nombreuses personnes célèbres qui ont traversé ce pont au cours de leurs voyages, nous pouvons affirmer que nous avons marché jusqu’à la plate-forme d’observation située au milieu, où nous avons eu la chance de voir le train passer à toute vitesse au-dessus de nous. Connaître un peu l’histoire de cet endroit peut vous faire voir les choses sous un angle différent. C’est l’appréciation des choses que nous avons qui vous vient à l’esprit.

Nous pensions que la Thaïlande était une affaire de culture et nous l’avons trouvée dans ces deux endroits merveilleux ! C’était une journée fantastique pour s’éloigner de l’agitation et de la folie de la ville animée de Bangkok. Je recommande vivement une excursion pour voir ces deux endroits.

Conseils supplémentaires :

Si vous séjournez à Bangkok, la ville qui est Bangkok, la meilleure façon de se déplacer est de prendre un taxi. La circulation est un vrai désordre et le fait de se faire conduire par un habitant est l’alternative la plus efficace.

Lequel de ces endroits de notre excursion d’une journée à Bangkok a le plus accroché votre cœur ?

Avez-vous envie d’une soupe Tom Yum ?