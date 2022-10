L’une des choses les plus incroyables que vous puissiez faire à partir de Phuket est de partir en excursion sur les îles de Phuket, mondialement connues, grâce à un tour de l’île de Phi Phi en vedette rapide.

Quel est le nombre de personnes qui ont toujours pensé à venir ici ?

Quel pourcentage d’entre vous a regardé le film à succès avec Leonardo DiCaprio « THE BEACH » ?

Je suis sûr que la plage de Maya à Phi Phi Ley a été gravé dans ma tête depuis que j’ai regardé le film et en conjonction avec l’île de James Bond, c’était un endroit où je devais aller. Et oui ! C’était sans aucun doute l’un des voyages les plus mémorables que j’ai fait dans ma vie ! C’était tellement bien que je l’ai fait deux fois dans ma vie !

Alors, souriants et avec nos sacs à dos prêts, nous avons attendu que notre chauffeur nous emmène devant notre hôtel Novotel Phuket Resort.

Je suis sûre que les gars seront ravis d’apprendre que vous vous rendrez sur l’île de Phi Phi en bateau à moteur ! Le chauffeur est venu nous chercher à la marina. Là, avec d’autres visages heureux, nous avons sauté à bord de notre super bateau rapide, propulsé par des rangées d’énormes moteurs. C’était une expérience incroyable. ! !!. Nous étions extrêmement excités de faire la course dans la section avant et de prendre une place au soleil. Cela offre beaucoup de temps pour prendre de superbes photos et pour profiter du soleil et de la brise lors de votre voyage vers le groupe d’îles Phi Phi.

Quelques conseils:

Utilisez l’option du speedboat. Nous avons été extrêmement reconnaissants des suggestions des habitants, car le voyage vers les îles dure 40 à 50 minutes. Mais pendant ce temps, nous avons été un peu brûlés par le soleil !

Assurez-vous de prendre la partie avant du bateau, où vous aurez une meilleure vue et aussi beaucoup d’air frais (nous avons trouvé que c’était assez étouffant à l’arrière). Assurez-vous de porter des lunettes de soleil, de la crème solaire et un chapeau et quelque chose à porter sur vos épaules (nous avons utilisé un sarong pour couvrir nos épaules afin de nous protéger). Je vous garantis qu’à mi-parcours de l’excursion, tout le monde veut être à l’avant.

Vous pouvez également visiter Koh Phi Phi plus longtemps. Il y a beaucoup d’activités agréables à faire à Koh Phi Phi.

L’île populaire de Phuket sur le bateau rapide Phi Island Tour !

:

La grotte des Vikings :

Une fois le port quitté, la vedette rapide de l’île de Phi Phi part directement vers la grotte des Vikings ! Il est possible d’apprendre le contexte de la grotte tout en écoutant les guides touristiques hilarants ou peut-être drôles.

La grotte des Vikings doit son nom aux œuvres d’art effrayantes représentant des voiliers européens qui recouvrent les murs de la grotte. Il n’y a aucun moyen de savoir qui était l’artiste, et les théories suggèrent qu’elles datent de 1 000 à 2 000 ans, mais personne ne peut en être sûr. Pour un prix modique, les quelques pêcheurs qui résident dans la région vous laisseront entrer dans la grotte pendant quelques minutes si vous le souhaitez. Nous avons décidé de ne pas prendre le risque et de profiter de la vue depuis notre bateau !

La grotte est située juste après le virage de Phi Phi Le, c’est une propriété privée, et sécurisée par l’entreprise de nidification des oiseaux. C’est l’habitat des hirondelles et l’un de leurs principaux lieux de nidification. Les nids sont utilisés pour faire de la soupe de nid. De la soupe de nid… Je n’ai pas encore essayé, mais n’hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ne vous inquiétez pas. Deux nids sont pris par des collectionneurs locaux tandis que le troisième est laissé aux oiseaux pour se reproduire.

Snorkeling à Loh Samah Bay :

Après un peu d’éducation, un peu d’histoire et un peu de temps au soleil, il est temps de se diriger vers le sud de Phi Phi Le et de sauter dans la mer pour se rafraîchir. La baie de Loh Samah est considérée comme l’un des meilleurs sites de plongée en apnée de Phuket .

Enfilez votre équipement de plongée en apnée fourni par la tourcompagnie, et plongez dans l’océan pour l’explorer un peu. Dans cette zone, au milieu de la vie marine qui l’habite, les parois des falaises sont tapissées de coraux durs et mous ainsi que de palourdes. Essayez d’identifier quelques-uns des nombreux poissons-lions, poissons-perroquets, poissons-scorpions et poissons-anges.

Maya Bay :

Nous y sommes… La plage tant attendue « LA PLAGE » ! !! Nous avons été sur de nombreuses plages depuis que nous venons de la Sunshine Coast en Australie, mais celle-ci est d’un genre différent.

Maya Bay est ridiculement belle, étonnante, absolument stupéfiante et éblouissante… Comme ma femme. C’est pour toi, Babe… Ok… Quand vous franchissez les portes de 100 mètres de haut, c’est comme si vous étiez au paradis. La plage de sable blanc et doux de 200 mètres s’étend d’une paroi rocheuse à l’autre.

Nager, faire de la plongée libre ou prendre un bain de soleil, voilà la liste des activités proposées ici. Le paysage à couper le souffle vous laissera sans voix. Je ne sais pas combien de photos nous avons prises, mais cela aurait pu être des centaines.

J’aimerais être seule dans notre propre cabane faite à la main et faire de la plongée libre au-dessus des coraux vibrants dans l’eau claire, m’allonger sur le sable parfait et siroter des noix de coco fraîchement coupées. Les pensées et l’imagination peuvent vous emporter lorsque vous êtes ici, mais vous devrez aussi partager l’expérience avec de nombreux autres touristes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous promener le long du sentier qui part de la plage. Il vous mènera au centre de l’île. La plage est le centre, mais vous saurez à quoi je fais référence.

Vous pouvez trouver plusieurs accessoires du film ici, ainsi que les cabanes dans lesquelles les acteurs auraient dormi, les cuisines où ils préparaient leurs repas, et les petits espaces dans lesquels ils auraient pu s’asseoir et se détendre, etc. Absolument incroyable ! C’est impressionnant de pouvoir suivre les traces de célébrités célèbres et de visiter le lieu de tournage de leur voyage.

Vers la fin de la promenade, il y a un petit bassin naturel où vous pouvez vous détendre quelques minutes avant de monter un escalier en bois jusqu’à une petite plate-forme. De nombreux touristes attendent pour prendre une photo à cet endroit, alors assurez-vous de prendre vos photos rapidement.

Encore quelques coups d’œil furtifs et quelques photos de la plage avant de reprendre le bateau rapide. Pensez au temps qu’il vous faudra pour voyager depuis le continent, dans ces funky longboats ?

Plage des singes :

Combien d’entre vous aiment les singes ? Nous, oui ! Nous sommes impressionnés par leurs pitreries.

Il existe 23 espèces de macaques dans le monde et ici même, au nord-ouest de la baie de Loh Dalam, dans une crique non découverte d’Ao Ling ou Monkey Bay, vous pouvez observer ces animaux dans leur environnement naturel.

Monkey Beach peut être un peu bondée de voyageurs étrangers qui attendent leur tour. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être vous joindre à la foule et jeter un coup d’œil aux singes qui vivent sur la plage. En tout cas, les photos sont partout avec des centaines de singes qui gambadent et grimpent sur les falaises. Rappelez-vous qu’il est idéal de laisser ces animaux à l’état sauvage, et évitez de les nourrir.

Déjeuner à Phi Phi Don :

Nous avons vu beaucoup de photos des longs bateaux, mais être sur place et prendre ces photos soi-même est aussi excitant que de prendre des photos des gondoles de Venise.

Phi Phi Don est la plus peuplée des îles du groupe Phi Phi. C’est le seul endroit où l’on peut trouver un hébergement permanent et un certain nombre d’hôtels qui offrent des vues imprenables.

À peine 300 mètres de dénivelé, une centaine de marches et des sentiers étroits qui tournent en boucle, et vous voilà au-dessus du village touristique d’Ao Lo Dalam. Les couleurs d’ici sont époustouflantes et vous pouvez même voir le restaurant où nous avons mangé.

L’île de Khai Nai

Après que votre estomac soit gavé de délicieux mets exotiques, que vous ayez vu la grotte des Vikings et fait de la plongée libre au-dessus des coraux, que vous ayez laissé vos propres empreintes dans le sable de « LA PLAGE » et que vous ayez marché parmi les singes macaques. Il est temps de vous détendre à la destination finale de l’île de Khai Nai !

C’est vrai… Avez-vous eu le plaisir de vous rendre sur une île où les bars sont la principale attraction et où la majorité des bâtiments sont des bars ? Si vous aimez cette idée, vous serez époustouflé par cet endroit.

Vous pouvez faire le tour de l’île entière en 5 à 10 minutes à peine. Elle est minuscule et pourtant si étonnante tout à la fois. Il est possible que vous finissiez par prendre plus de 300 photos pour chaque pas que vous faites ici. Trouvez un bar dans la région, posez vos pieds sur le sable et, avec de la musique à fond dans les haut-parleurs, profitez de l’expérience d’être » hors réseau » pour un moment !

Quelle meilleure façon de conclure le plus inoubliable des tours de l’île de Phi Phi qu’avec un délicieux cocktail Pina Colada ou Mai Tai fraîchement préparé.

Après ce très triste moment, il est temps de monter sur votre bateau rapide pour retourner à la marina. Alors mettez votre chapeau et asseyez-vous sur votre siège avant et installez-vous au soleil de l’après-midi pendant que les pensées de votre journée flottent dans votre tête.

Quels sont les sites que vous pouvez voir sur le circuit de l’île de Phuket qui vous ont le plus intéressé ?

Vous sentez-vous inspiré pour acheter des billets ?

La façon la plus pratique de réserver cette excursion sur l’île de Phi Phi est de contacter la réception de votre hôtel. De cette façon, vous pouvez être sûr que votre visite sera effectuée par une journée ensoleillée parfaite.

