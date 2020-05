Promosac est une entreprise française créée en 1961, et actuellement dirigée par Mr Yves GERARDIN. Son siège social est situé à Brétigny-sur-Orge. Avec toutes ces années d’existence et de pratique, elle est devenue une véritable spécialiste de son domaine. Elle fabrique et commercialise des dérivés d’emballages à usage unique, et des équipements de protection individuelle destinés aux professionnels de la distribution. Promosac est également un spécialiste de la vente en gros, et sait traiter ses clients avec attention et professionnalisme.

Fourniture de produits de qualité

Les produits et services de Promosac sont destinés à tous les secteurs qui ont en besoin : santé, industrie, bâtiment, hôtels, restaurants, cafétérias, collectivités, bricolage et entreprises de services. Elle compte actuellement plus de 600 clients fidèles et satisfaits.

Promosac dispose d’un savoir-faire remarquable dans la production d’emballages de qualité. Leur gamme de produits est composée par des emballages PE et papier pour déchets, des emballages pour déchets d’Activité de Soins à Risques infectieux et des Sachets Fermeture à pression. Concernant la fabrication des produits classiques, elle est en étroite collaboration avec des marques professionnelles qui possèdent elles aussi des compétences techniques : Embal’net et Polyzip. Les équipements de protection individuelle de Promosac sont élaborés avec la marque Médiprotec.

La qualité du travail fournie par Promosac repose sur le savoir-faire de son équipe, mais aussi sur sa fermeté dans le respect des normes. Par exemple, pour les sachets fermeture à pression, la société n’utilise que du polyéthylène basse densité vierge, en 50ɥ. Et pour faciliter l’utilisation, un trou de suspension de 6 mm est laissé au milieu des lèvres d’ouverture. Promosac est conscient que le traitement des déchets est un sujet très délicat compte tenu des contraintes environnementales actuelles. C’est pourquoi il ne cesse de proposer des produits innovants et efficaces.

Le site internet de Promosac présente tous les produits disponibles sous la forme d’un catalogue bien détaillé.

Un savoir-faire certifié par des organismes de renom

Les compétences de Promosac lui ont permis d’élargir sa clientèle. Durant le parcours, chaque client bénéficie d’un interlocuteur attentif qui l’accompagne et le conseille à tous les niveaux. La largesse de la gamme d’articles disponibles chez Promosac signe un professionnalisme et une flexibilité très intéressante. Le panachage des commandes est même autorisé entre les articles du catalogue. Toute la chaîne logistique est informatisée, donc, tout est sous contrôle et la marge d’erreur est presque nulle. Le service de livraison en 12 heures ouvrées rassure davantage les clients qui vont pouvoir réceptionner des articles sans dommage.

Chez Promosac, cette manière de travailler suivant une démarche qualité est la raison de ses diverses certifications Qualité Sécurité Environnement. Quelques reconnaissances lui ont déjà été attribuées : ISO 9001 pour la qualité des produits, OHSAS 18 001 pour la santé-sécurité au travail, et ISO 14001 pour le respect de l’environnement. Elle a également bénéficié d’un certificat particulier en 2018, l’OEA : Opérateur économique agréé, approuvé par l’Union européenne.