Le plus cool… le seul et unique… le Rock Bar Bali !

Il n’est vraiment pas surprenant que ce bar de l’hôtel continue de figurer en tête des listes populaires de bars du monde. CNN l’a déclaré comme l’un des 30 meilleurs bars d’hôtel du monde. Si vous allez à Bali, vous ne voudrez certainement pas laisser passer la chance de visiter et d’expérimenter cet endroit étonnant par vous-même !

Où se trouve le Rock Bar Bali ?

Le bar est situé dans la baie de Jimbaran à Bali et fait partie de l’un des plus beaux hôtels de Bali : Ayana Resort*. Le Rock Bar doit son nom au fait qu’il est littéralement perché sur le côté d’un rocher qui se trouve à 14 mètres au-dessus de l’océan Indien. Dès le premier regard sur ce bar, vous serez impressionné par son cadre océanique époustouflant.

Si cela ne suffit pas, il est également reconnu pour ses vues imprenables sur le coucher de soleil de Bali. Ce bar est définitivement sur ma liste des meilleurs bars que j’ai visités jusqu’à présent !

The Rock Bar Bali | L’un des 30 meilleurs bars des hôtels

Le Rock Bar Bali m’a été suggéré par l’un des membres de mon équipe. Depuis qu’il a appris que je partais en vacances à Bali, il n’a cessé de m’encourager à visiter cet endroit étonnant, et je lui suis reconnaissante d’avoir partagé ses secrets de Bali avec moi, car c’est un véritable trésor !

L’AYANA Resort & Spa, Jimbaran :

L’accès au Rock Bar se fait par le magnifique paysage de l ‘Ayana Resort & Spa à Jimbaran. Cet hôtel est garanti pour vous impressionner ! Il nous a fallu un certain temps pour aller du hall d’entrée à la porte du Rock Bar, car nous n’arrêtions pas de prendre des photos des superbes terrains de l’hôtel ! La prochaine fois que je me rendrai à Bali, c ‘est dans ce complexe que je voudrais séjourner !

Le complexe est situé sur les falaises de calcaire de la côte sud-ouest de Bali. Il dispose de plusieurs niveaux de piscines à débordement à couper le souffle qui offrent aux clients une vue imprenable sur les falaises de haute altitude. Vous y trouverez les caractéristiques les plus raffinées que seuls les hôtels de luxe de Bali proposent, notamment des cascades, des lits de jour balinais confortables et douillets, des étangs entourant les restaurants, des statues jaillissant de l’eau, des pagodes éblouissantes et des cascades de fleurs le long des murs de pierre !

Le trajet jusqu’au bar vous emmène à travers cette beauté époustouflante, faisant monter l’adrénaline et l’excitation à mesure que vous vous approchez de ce que vous attendez à être une vue imprenable depuis les falaises vers le Rock Bar.

Pourquoi vous devriez voir le bar rocheux d’Ayana :

Une fois que vous êtes au point d’entrée de l’Ayana Rock Bar, vous vous dirigez vers une porte qui semble s’ouvrir directement sur le ciel et l’océan au-delà. Cela va certainement piquer votre attention pendant que vous essayez de comprendre à quoi mène exactement cette porte ?

Ce n’est qu’en arrivant à l’avant de la file de personnes que vous pourrez avoir un aperçu de ce qui vous attend dans le futur ! Ce n’est pas l’entrée du paradis, mais le point d’entrée du téléphérique incliné spécialement conçu pour vous faire descendre au niveau inférieur, où se trouve l’Ayana Resort Rock Bar et ses environs. Cela rehausse certainement la beauté de l’entrée et vous donne l’impression d’être un roi.

Lorsque vous entrez dans le téléphérique, vous serez le premier à voir le bar éblouissant qui se trouve en dessous ! La vue peut vous faire sursauter et je suis sûr que cela a certainement ajouté à mon enthousiasme alors que nous descendions.

Lorsque vous arrivez au niveau du sol, vous ne verrez pas seulement le Rock Bar Bali, mais aussi des paysages époustouflants à gauche et à droite. Si vous regardez à gauche, il y a des plates-formes d’observation, ainsi que des vues sur la magnifique jetée au loin. Vous trouverez également une piscine de la station balnéaire Sea Salt à ce niveau.

À droite du Bali Rock Bar, vous verrez un paysage marin étonnant, parsemé de gros rochers érodés que vous trouverez dans la baie de Jimbaran. Je suis amoureux de cette vue et j’ai pris beaucoup plus de photos des vagues se fracassant contre les rochers à différents moments du jour et de la nuit que je ne suis prêt à en confesser ici. *toux toux*

Le bar lui-même est incroyable en fin d’après-midi, mais aussi lorsque la beauté du coucher de soleil illumine la scène. Le soir, vous pouvez profiter d’un éclairage magnifique et bien conçu sur le bar et les lanternes sont réparties sur les plates-formes de sièges pour créer leur propre atmosphère romantique unique. Ce qui me plaît le plus, c’est le fait que ce soit en plein air. L’ambiance créée par l’arôme du sel marin dans l’air, le bruit des vagues qui s’écrasent contre les rochers, la musique apaisante de leur groupe interne ou du DJ qui joue, et les vues imprenables sous tous les angles est la raison pour laquelle tout le monde doit y aller.

Les cocktails étaient savoureux et ne font qu’ajouter à l’atmosphère très détendue que vous vivrez dans ce bar. Notez que vous devez acheter une boisson pour chaque personne lorsque vous profitez de ce bar. En toute honnêteté, nous voulions rester et ne pas partir, et nous avons pris plus d’un verre. Ma recommandation personnelle est la Frozen Margarita Lychee; elle était délicieuse !

Il y a beaucoup de tapas ou de snacks variés à déguster pour rendre le mélange de nourriture et de boissons raisonnable. Mais nous avons été un peu imprudents et n’avons bu que les cocktails, donc je ne suis pas en mesure de juger s’ils valent l’argent ou pas ! C’est l’ambiance qui était parfaite, enchanteresse et captivante qui m’a laissé l’impression que ce doit être l’un des meilleurs bars de Bali sans aucun doute !

Ce que vous devez savoir sur le Rock Bar, Jimbaran Bay :

Le Rock Bar est bien connu, alors préparez-vous à faire de longues files d’attente .

. Il est ouvert jusqu’à 16 heures mais il est recommandé d’ arriver plus tôt pour assurer votre place !

mais il est recommandé d’ pour assurer votre place ! Vous êtes légalement tenu d’acheter au moins un verre de vin par personne et, oui, vous pouvez aller au Rock Bar. Les prix à Bali sont un peu plus extravagants que la norme mais cela en vaut la peine !

et, oui, vous pouvez aller au Rock Bar. Les prix à Bali sont un peu plus extravagants que la norme mais cela en vaut la peine ! Si vous séjournez à l’Ayana Resort and Spa, Bali ou au Rimba Jimbaran, Bali, vous pouvez obtenir un accès préalable non seulement aux lignes prioritaires, mais aussi aux endroits les plus spectaculaires pour admirer le coucher du soleil.

non seulement aux lignes prioritaires, mais aussi aux endroits les plus spectaculaires pour admirer le coucher du soleil. Le code vestimentaire du Rock Bar Bali est valable pour l’entrée. Pas de maillots, de shorts de surf ou de vêtements portant la marque de l’alcool. Les filles aiment se déguiser pour cet événement.

du Rock Bar Bali pour l’entrée. Pas de maillots, de shorts de surf ou de vêtements portant la marque de l’alcool. Les filles aiment se déguiser pour cet événement. Pendant que vous attendez le coucher du soleil, le bar vous fournira de l’ombre avec l’un de ses parapluies de marque. Bien que vous deviez porter votre parapluie, je pense personnellement qu’il améliore l’ambiance du Rock Bar lui-même et vous évite de transpirer sous le soleil brûlant de Bali.

Mises à jour du Rock Bar depuis notre visite :

Le Rock Bar a récemment (au cours des derniers mois) reçu un lifting. Le bar a été modernisé pour augmenter ses terrasses et ses sièges qui peuvent accueillir jusqu’à 350 invités. Latte Luxury News indique que le nouvel espace est accessible par un pont au-dessus de l’eau. et le nouveau pont rond surélevé présente un emplacement exclusif en bord de mer, l’espace circulaire offre une zone d’assise unique qui peut accueillir jusqu’à 18 invités exclusifs, et les vues panoramiques de 240 degrés’.

Vous aimez ce que vous pensez du Rock Bar Bali ? Souhaitez-vous y déguster une boisson alcoolisée ? Pensez-vous qu’il pourrait figurer parmi les meilleurs bars sur la plage à Bali ?

